La connessione Internet è oggi uno degli elementi vitali di qualsiasi azienda: ordini, preventivi, contratti, comunicazioni, coordinamento e tantissimi altri aspetti del nostro business ormai viaggiano in formato digitale; per questo è indispensabile che sia affidabile e semplice da usare.

Ma sappiamo tutti che anche le linee più affidabili possono incorrere in qualche problema e qui entra in gioco la qualità dell’assistenza tecnica. Timenet è un’azienda specializzata in soluzioni di connettività Internet e voce che opera in tutta Italia e che ha come missione quella di offrire il miglior servizio possibile, tanto da garantire di poter parlare al telefono con un operatore entro 20 secondi dall’inizio della chiamata.

“Fin dalla nostra nascita vogliamo ribaltare il pregiudizio che esiste sugli operatori telefonici, facendolo attraverso l’obiettivo della soddisfazione del cliente”, dichiara Franco Iorio, Amministratore Unico di Timenet. “Ricerchiamo da sempre di ottimizzare l’esperienza di clienti e partner per fare in modo che si possano dedicare alla cura dei rispettivi business e non del funzionamento di connettività e VoIP”.

Un obiettivo che perseguono offrendo due soluzioni di connettività: Naviga Connesso e Naviga Sicuro. Naviga Connesso è indirizzato a chi vuole una connessione semplice da attivare e installare e un’assistenza di prim’ordine, ma con un occhio attento ai costi. Resta garantita l’assistenza altamente qualificata raggiungibile in 20 secondi, ma i dati vengono trasportati su infrastruttura condivisa, quindi fuori dalla loro gestione diretta. Questo vuol dire che l’affidabilità resta elevata, ma in caso di problemi “fisici” alla linea si devono attendere i tempi di intervento del gestore della rete.

Naviga Sicuro, invece, è la soluzione più completa dedicata alle aziende che hanno bisogno di una linea Internet ad alte prestazioni. Naviga Sicuro offre loro la certezza di backup automatici e procedure di sicurezza informatica consolidate, il tutto su una rete completamente gestita su infrastruttura Timenet.

Fidelizzazione e soddisfazione al top

L’attenzione rivolta alla soddisfazione del cliente porta Timenet a una cura maniacale sia della struttura tecnica, sia delle risorse umane. È il 93% dei clienti a dichiararsi soddisfatto dei servizi dell’azienda che a sua volta registra un tasso di fidelizzazione mese su mese del 99%. Le soluzioni sono sempre aggiornate per rispondere alle mutevoli esigenze del mercato, mentre il team che si occupa di risolvere i problemi dei clienti è altamente specializzato e formato, oltre ad essere organizzato in modo da garantire la massima efficienza nella comunicazione e assistenza.

“Abbiamo sempre creduto che un rapporto umano fosse imprescindibile per poter sostenere e raggiungere l’obiettivo della soddisfazione”, dichiara Daniele Pellegrini, Responsabile Assistenza Tecnica. “Per questo motivo, quando si telefona al nostro dipartimento di assistenza si trovano sempre le stesse persone, tutte assunte e che lavorano in Italia e nelle nostre sedi. Un team dedicato, formato e qualificato che consente di instaurare una relazione diretta tra cliente e tecnico”.

Le differenze tra Connesso e Sicuro

Mentre la soluzione Naviga Connesso rappresenta una connessione Internet veloce, affidabile, ma essenziale, senza altri servizi inclusi che esulino da un’assistenza multicanale in pronta risposta (con tempi massimi di contatto di 20 secondi, sempre), la soluzione Naviga Sicuro è molto articolata e ricca di funzioni e servizi aggiuntivi, alcuni inclusi nel canone e altri opzionali.

Per esempio, con Naviga Sicuro sono inclusi l’IP statico; un MCR (la cosiddetta “banda minima garantita”) del 30%, il VoIP certificato; il pacchetto di sicurezza “Security First” che blocca le minacce direttamente a livello di rete, prima che arrivino nella rete dell’azienda; un vulnerability test, per verificare che le difese aziendali non abbiano falle sfruttabili dai criminali informatici; un sistema di controllo e gestione evoluto che tiene sotto controllo le prestazioni della rete, il traffico, il packet loss e le condizioni di connessione fin nella centrale di zona più vicina al cliente. Infine, con il pacchetto Blockchain Satisfaction Pack si offre ai clienti la possibilità di dare un feedback continuo e dettagliato sulla loro soddisfazione, certificandolo con Blockchain, con accesso a una forma di assistenza evoluta in grado di fare verifiche tecniche congiunte con il personale interno anche su dispositivi non forniti da Timenet.

Scarica gratis il depliant per conoscere tutti i dettagli

Oltre ai servizi inclusi nell’offerta Naviga Sicuro, si possono attivare tutta una serie di funzioni aggiuntive opzionali che spaziano dal backup evoluto fino alla VPN gestita, passando per ogni aspetto di sicurezza, affidabilità e gestione del dato nell’azienda. Per conoscerli tutti, scarica gratuitamente il depliant in formato PDF da questo link.