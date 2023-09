Tutto pronto per le prossime tappe di Primo Innovare, l’evento pensato per mettere in contatto le migliori start-up italiane con gli investitori americani. Tre gli incontri previsti: uno il 12 settembre presso il Consolato Generale d’Italia a New York e gli altri due il 14 settembre presso il Consolato Generale d’Italia e presso i locali di Goodwin & Partners, entrambi a Boston.

A organizzare gli incontri ci ha pensato 42N Advisors, associazione benefit che raccoglie imprenditori, accademici e professionisti italiani che vivono da anni negli Stati Uniti. Durante le due giornate saranno presenti le migliori undici tra le quaranta startup italiane candidate che hanno dimostrato il proprio potenziale di crescita negli U.S.A.

Nel dettaglio, i candidati dovevano aver venduto e fatturato il proprio prodotto o servizio ad almeno due clienti degli Stati Uniti, aver raccolto almeno 100.000 dollari di finanziamenti terzi e aver assicurato la presenza di almeno due persone in grado di sviluppare business nel Paese e almeno una persona internazionalmente riconosciuta come esperta dell’applicazione specifica.

Le startup selezionate sono quelle che, rispettando i requisiti elencati, sono riuscite a convincere i selezionatori della propria capacità di scalare, sia sul mercato che dal punto di vista tecnologico.

“È bello osservare il numero sempre crescente di aziende (start-up, scale-up e mature) che si affacciano a Boston per cercare di svilupparsi: che sia la ricerca di partner commerciali, di personale capace di lavorare negli Stati Uniti, di possibili finanziatori, o di una sede dove stabilirsi e produrre, notiamo un numero ben nutrito di imprenditori che decidono di investire” ha commentato Rob Dolci, co-fondatore di 42N. “Gli USA nel panorama globale sono il paese più attrattivo, in questo istante, per la solidità economica e per le politiche di incentivo al business, specie in ambito tecnologico e cleantech”.

Durante gli eventi le aziende selezionate terranno un breve pitch e saranno a disposizione degli investitori che vorranno approfondire il loro business model e le opportunità di mercato. Alla startup ritenuta migliore, 42N offrirà un anno di assistenza gratuita nelle pratiche necessaria a stabilire una sede negli U.S.A.

Le startup selezionate sono Alia Therapeutics, Contents.com, Drinkme, enGenome, iGenius, Limenet, MYWAY AI, Oversonic Robotics, Real Bowl, Robomagister e Sinergy Flow.