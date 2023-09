Attesa a breve la 10° edizione di Seeds for the Future, il programma annuale di training organizzato e finanziato da Huawei che ha l’obiettivo di aiutare i giovani del settore ICT ad arricchire la formazione tecnica e acquisire abilità lavorando a progetti concreti.

Pexels

Coloro che verranno selezionati per partecipare al programma potranno accedere a un catalogo di corsi sulle tecnologie di ultima generazione, tra le quali il 5G, l’intelligenza artificiale e il machine learning, il cloud computing e le tecnologie quantistiche. I giovani talenti potranno inoltre approfondire i principali trend del settore ICT, i prodotti e le soluzioni Huawei per il mondo consumer.

I partecipanti avranno l’occasione di accedere anche a moduli per lo sviluppo di soft skill come la leadership strategica, la consapevolezza culturale e la comunicazione efficace.

Durante il training, parte della giornata sarà dedicata a Tech4Good, un progetto di gruppo per aiutare i talenti a comprendere l’importanza del lavoro di squadra e sviluppare capacità di problem solving e leadership. Gli studenti saranno divisi in gruppi, ognuno dei quali dovrà proporre una soluzione tecnologica e definire un piano di sviluppo, valutando la fattibilità del progetto.

I gruppi potranno partecipare poi coi propri progetti alla competizione globale che coinvolgerà gli studenti Seeds for the Future provenienti da 137 Paesi. I tre finalisti avranno accesso a sessioni avanzate di coaching online per sviluppare un vero e proprio business plan efficace. Il vincitore, inoltre, riceverà un finanziamento da parte di Huawei del valore di 100.000 dollari per l’avvio della propria startup.

Pexels

“Come Huawei condividiamo gli obiettivi dello “European Year of Skills 2023” della Commissione Europea e, attraverso Seeds for the Future, intendiamo contribuire a colmare il gap di competenze digitali aiutando le persone a sviluppare le giuste competenze e le aziende a trovare una forza lavoro adeguata a garantire una crescita sostenibile e una competitività a lungo termine” ha affermato Wilson Wang, CEO di Huawei Italia.

Seeds for the Future mira a promuovere il talento e favorire la nascita di nuove collaborazioni tra studenti e imprese, ampliando il bagaglio di conoscenze dei giovani professionisti.

Il corso si svolgerà online dal 9 al 16 ottobre ed è aperto a 50 studenti iscritti al 2° o 3° anno di laurea triennale o laurea specialistica di facoltà di ingegneria o in ambito ICT con media degli esami non inferiore ai 26 crediti. È possibile presentare la propria candidatura direttamente dal sito web dedicato entro il 15 settembre.