ABB, azienda attiva nel settore dell’elettrificazione e dell’automazione, ha presentato Sustainable Talent Program, un programma pensato per guidare giovani donne appassionate di discipline STEM nella transizione dagli studi al mondo professionale.

Pexels

L’iniziativa, ormai alla sua quarta edizione, mira a fornire alle giovani donne che studiano o hanno appena completato corsi in ambito STEM un’opportunità per la crescita personale e professionale, sviluppando una leadership individuale.

La sostenibilità, ribadita anche nel nome, è un tema centrale del programma: le partecipanti avranno l’opportunità di approfondire come la tecnologia e la digitalizzazione influenzano l’efficienza energetica, le energie rinnovabili, la mobilità elettrica e la gestione intelligente delle risorse naturali e dell’energia.

L’iniziativa si inserisce nella strategia di “People Empowerment” di ABB che mira a creare una società equa e inclusiva e a valorizzare le unicità delle persone e il loro potenziale. Messaggio chiave del programma è “Invest on you”, un invito alle giovani a formarsi sui temi come l’innovazione e la sostenibilità per crescere professionalmente.

“Oltre a fornire esperienze approfondite in campo STEM e basi per lo sviluppo di competenze sulla sostenibilità ambientale, che è centrale per la società e l’economia, il programma dà spazio agli aspetti emozionali e valoriali del percorso professionale delle giovani donne. ABB Sustainable Talent Program permette di accrescere la consapevolezza di sé, incoraggiando le partecipanti a riconoscere e abbracciare le proprie peculiarità, in modo da costruire carriere significative e soddisfacenti” ha spiegato Eliana Baruffi, Country Communications Manager di ABB Italia.

Eliana Baruffi, Country Communications Manager di ABB Italia. Credits: ABB Italia

Il Sustainable Talent Program comincerà a fine ottobre e avrà una durata di tre mesi. Le iscrizioni rimarranno aperte fino al 13 ottobre e si rivolgono a tutte le giovani donne che stanno studiando o stanno per finire il proprio percorso STEM.

L’iniziativa prevede quattro momenti di incontro, sia in modalità virtuale che in presenza, durante i quali le partecipanti saranno affiancate da una mentor esperta di ABB e potranno partecipare a training dedicati al public speaking e al personal branding.

Le partecipanti accederanno inoltre a diversi incontri formativi con imprenditori e startupper, tra i quali Christian Fracassi, CEO e fondatore di Isinnova, e Gianna Martinengo, fondatrice e presidente di Women&Tech® ETS.