Opensignal ha pubblicato un’interessante analisi sul livello di congestione delle reti in Italia. L’indagine ha preso in esame 21 tra le principali città italiane e ha misurato le performance delle reti comparando quelle della fascia oraria più congestionata (18:00 – 23:59) con quelle del mattino (06:00 – 11:59), periodo relativamente più tranquillo rispetto a quello serale e durante il quale non vengono attivate le misure di risparmio energetico degli operatori di telefonia.

Pexels

Tutti gli operatori di telefonia mobile applicano delle misure per ridurre la larghezza di banda e risparmiare energia, permettendo comunque ai propri clienti di navigare senza accorgersi di cali di performance. Questa pratica viene adottata prevalentemente da Iliad: la compagnia riduce la larghezza di banda del 32% dal giorno alla sera.

Se si guarda al dettaglio orario, le 16:00 sono il momento in cui le prestazioni delle reti mobile raggiungono il picco per ogni operatore, per poi calare progressivamente fino alle 21:00, quando si registrano i valori più bassi di performance.

È proprio durante questa fascia oraria che gli utenti sperimentano le esperienze peggiori in termini di qualità dello streaming video, del gaming e in generale della velocità di download dei contenuti.

In media la differenza di performance tra la mattina e la sera è del 21,2%: si passa da una velocità di download di quasi 40 Mbps a 29 Mbps del tardo pomeriggio. TIM è l’operatore che, in media, soffre del maggior calo di prestazioni tra i diversi momenti della giornata.

Credits: OpenSignal

È Fastweb il miglior operatore in termini di stabilità di rete: fatta eccezione per Padova e Firenze, le città dove si sono registrati i cali più importanti per la compagnia, nella maggior parte delle altre città la riduzione è stata insignificante, mentre nelle altre è rimasta sempre sotto il 20%.

Traffico di rete: le differenze tra le città

Tra le città più congestionate spiccano Napoli e Palermo, con riduzioni di rete rispettivamente del 22,8% e 23,2% dalla mattina al tardo pomeriggio-sera. Al contrario, Verona, Padova e Venezia sono le città che soffrono meno le riduzioni delle performance, con meno del 15% di differenza tra le due fasce orarie.

Credits: OpenSignal

A Palermo, la città con la rete mobile più congestionata, sono i clienti WindTre e TIM a soffrire di più il calo di performance, con differenze del 26% e del 22,2% dal mattino alla sera. Fastweb è risultato invece l’operatore più resiliente nella città, visto che non ha registrato cali significativi di prestazioni.

Credits: OpenSignal

La situazione è molto simile anche per Napoli, dove WindTre e TIM si riconfermano come i due operatori con riduzioni di performance più significative. In questo caso è TIM ad aver registrato il risultato peggiore, con un calo di quasi un quarto delle prestazioni.

Prato, Torino e Genova seguono Palermo e Napoli nella lista di città più congestionate, mentre Roma e Milano sono rispettivamente la sesta e la nona città con le performance peggiori. Nel capoluogo piemontese è WindTre a registrare i peggiori risultati con un calo di performance del 27%, così come a Roma, dove la riduzione più alta è dell’operatore (21,2%).

Infine, a Milano è Iliad l’operatore più in difficoltà, con un calo di prestazioni del 22,9%. Ottimi risultati invece per Fastweb: la compagnia registra una riduzione di performance di meno del 10% tra mattina e sera.