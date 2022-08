Reale Group e Microsoft rafforzano la collaborazione strategica, avviata negli scorsi anni per favorire il percorso di digitalizzazione, con una nuova fase che vede Reale Group scegliere la piattaforma Microsoft Azure per l’innovazione della propria infrastruttura IT, facendo leva sulla modernizzazione del proprio datacenter con l’obiettivo di accelerare il percorso di trasformazione digitale.

Attraverso il cloud, Reale Group si avvarrà di tutti i requisiti di sicurezza, scalabilità e performance offerti dalla piattaforma Microsoft Azure per favorire una migliore gestione dei dati con servizi innovativi e personalizzati, riducendo le tempistiche di sviluppo applicativo di nuove soluzioni e rispondendo tempestivamente ai cambiamenti di business.

Reale Group potrà accedere così a una serie di risorse e competenze messe a disposizione da Microsoft sia in ambito cloud e migrazione cloud per la propria infrastruttura datacenter, sia in ambito di sviluppo applicativo per una nuova generazione di servizi digitali a disposizione della clientela.

Questa partnership si inserisce in un piano pluriennale di sviluppo congiunto di piattaforme ed ecosistemi innovativi volti a favorire la digitalizzazione del Paese, a partire dalle PMI fino al settore agricolo. Nel dicembre 2021, Reale Mutua e Microsoft hanno presentato HubFarm, il più grande ed importante progetto di Confagricoltura, nato con l’obiettivo di accompagnare le imprese agricole nella transizione tecnologica, digitale ed ecologica.

“Reale Group ha avviato un imponente programma di trasformazione caratterizzato da innovazione, digitalizzazione, agile@scale, ecosistemi e sostenibilità”, ha dichiarato Marco Barioni, C.E.O. ITES, Società di servizi tecnologici di Reale Group.

“La scelta di Microsoft come partner nel nostro journey to cloud, consolida una collaborazione di lunga durata e permette di rispondere prontamente alle esigenze di velocità, flessibilità, apertura ed innovazione necessarie a Reale Group per distinguersi in un mercato assicurativo sempre più competitivo. La migrazione del nostro Datacenter sul Cloud, inoltre, risulterà attrattiva per i nuovi talenti che avranno l’opportunità di utilizzare tecnologie e metodologie di lavoro tra le più avanzate e disponibili sul mercato”.

“Oggi, segniamo un altro importante tassello nella collaborazione pluriennale con Reale Group nel percorso di digitalizzazione del Gruppo e dell’intero Paese. Per affrontare le sfide del mercato e nuovi livelli di competitività, è necessario sfruttare tutti i benefici offerti dalle piattaforme cloud per accelerare i progetti di innovazione e offrire nuovi servizi digitali ai clienti”, ha dichiarato Silvia Candiani, Amministratore Delegato di Microsoft Italia.

“Con Microsoft Azure, accompagniamo Reale Group nella migrazione del proprio Datacenter, mettendo a disposizione la nostra piattaforma cloud in grado di garantire elevati livelli di scalabilità, affidabilità e sostenibilità per accelerare il percorso di crescita del Gruppo”.