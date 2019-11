Trend Micro presenta la security integrata per la Fabbrica 4.0

Trend Micro ha di recente presentato le soluzioni per la sicurezza delle smart factory, progettate per fornire una visibilità migliore e protezione per gli ambienti industrial control system (ICS). Si tratta di piattaforme che mirano a mettere al sicuro i livelli dell’Industry 4.0, permettendo una certa continuità operativa.

Non a caso, Gartner prevede che nel 2021 i dispositivi IoT connessi saranno circa 49 miliardi, numero destinato a crescere sempre di più. Una percentuale di questi è di categoria industriale (IIoT) e controlla o monitora processi di produzione. Questo potrebbe portare a un aumento degli incidenti e prova tangibile è la crescita del 224%, tra il 2017 e il 2018, delle vulnerabilità ICS.

«Nella corsa ai moderni ambienti industriali connessi compaiono nuovi rischi, che i team IT e quelli OT non sono in grado di gestire» ha affermato Akihiko Omikawa, executive vice president of IoT security for Trend Micro.

«Sappiamo dunque che le soluzioni di sicurezza, per essere efficaci in questi ambienti, devono essere pensate in maniera diversa. I nostri nuovi prodotti sono progettati per offrire la migliore protezione possibile alla fabbrica 4.0. Vogliamo dare tranquillità ai clienti, sapendo che i livelli e le connessioni delle loro smart factory sono protetti».

PEr questo, la compagnia ha rilasciato due nuove soluzioni create da TXOne, business unit Trend Micro. Queste includono EdgeFire, un firewall industriale, un sistema di prevenzione delle intrusioni (IPS) e EdgeIPS, per limitare l’esposizione di canali di comunicazione non sicuri e proteggere contro lo sfruttamento delle vulnerabilità.

Trend Micro ha anche aggiornato due prodotti, Trend Micro Safe Lock TXOne edition e Portable Security 3, per integrarli al meglio con le nuove soluzioni. Il primo protegge i sistemi operativi come Windows e Linux, impedendo ai malware o ai programmi non autorizzati di entrare in azione; il secondo mira a sanare le infezioni malware negli ambienti ICS in maniera semplice.