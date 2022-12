La tecnologia continua a evolversi per garantire i migliori servizi per l’uomo. Ogni giorno nascono nuove sfide per un mondo in continuo cambiamento, costretto ad affrontare problematiche sempre più complesse e a reinventarsi ogni volta. Le diverse organizzazioni, di conseguenza, devono stare al passo per seguire e guidare il progresso.

Il McKinsey Technology Council ha identificato i 14 principali trend di tecnologia che hanno segnato l’anno che si avvia alla conclusione. Si tratta di una lista che prende in considerazione i trend più significativi facenti parte di due aree tematiche: le tecnologie IT e digitali e quelle fisiche in settori come l’energia e la mobilità.

Per ogni trend sono stati calcolati i punteggi di innovazione e interesse per indicare quanto le aziende hanno investito nel settore e quanto interesse c’è stato, in generale, sul web per l’argomento. Dalla ricerca è emerso che l’IA applicata è stata la tecnologia su cui si è investito di più e che ha registrato più progetti innovativi; dal punto di vista dell’interesse comune, invece, è il tema dell’energia pulita ad aver attirato su di sé le maggiori attenzioni.

trend tecnologia

I 14 trend individuati da McKinsey sono: