QNAP ha presentato una nuova serie di Nas in formato Rack 2U a profondità ridotta, chiamata TS-855eU; la famiglia comprende il modello TS-855eU con alimentatore singolo e TS-855eU-RP con alimentatori ridondanti.

I Nas della serie TS-855eU sono un’ottima scelta per implementazioni IT in piccoli rack, postazioni di lavoro o linee di produzione. Con un processore Intel Atom C5125 a 8 core da 2,8 GHz, tecnologia Intel QuickAssist e la possibilità di supportare fino a 64 GB di memoria, questa serie offre otto alloggiamenti per unità SATA e doppia porta 2,5 GbE.

Grazie a queste caratteristiche, la serie TS-855eU può soddisfare i requisiti di prestazioni e capacità dei file server aziendali, macchine virtuali, backup SaaS e applicazioni di virtualizzazione.

Andy Chuang, Product Manager di QNAP, ha commentato: “Con una riduzione del 38% delle dimensioni, la serie NAS TS-855eU con montaggio su rack 2U ha una profondità di soli 11,7 pollici (297,4 mm), il che la rende adatta all’installazione in piccoli armadi e sale IT con requisiti di cablaggio e ventilazione stringenti”.

Potenza in poco spazio

La serie TS-855eU integra un processore a 8 core e offre flessibilità e semplicità nell’utilizzo di applicazioni aziendali, come virtualizzazione, accesso ai dati ad alta velocità, backup/ripristino dei dati e file server.

La doppia connessione 2,5GbE garantisce una maggiore efficienza di trasferimento e tolleranza ai guasti. I due slot PCIe Gen 3 x4 consentono l’installazione di schede di rete 10GbE/25GbE e SR-IOV per un throughput I/O migliorato.

I due slot M.2 PCIe NVMe integrati supportano la cache SSD o l’archiviazione Qtier per aumentare le prestazioni del NAS. La serie TS-855eU è certificata da VMware vSphere e Microsoft Hyper-V per lo storage di virtualizzazione.

La serie TS-855eU propone una soluzione all-in-one per il backup e il ripristino dei dati, con supporto per servizi cloud ibridi per una facile implementazione: il personale IT può utilizzare QVPN per creare reti private virtuali e proteggere il Nas dal ransomware.

Le aziende possono facilmente creare FC SAN storage aggiungendo il NAS all’infrastruttura esistente. La serie TS-855eU può utilizzare anche il nuovo sistema operativo QuTS hero basato su ZFS per una maggiore affidabilità e integrità dei dati.