Vectra AI ha annunciato di essere stata nominata finalista nella categoria Security Independent Software Vendor (ISV) of the Year dei Microsoft Security Excellence Awards. Vectra è stata selezionata tra una rosa internazionale per il contributo all’industria della sicurezza dimostrato nel corso dell’ultimo anno.

“Milioni di organizzazioni utilizzano quotidianamente Microsoft e la sua suite di strumenti di produttività e collaborazione, rendendolo un obiettivo incredibilmente attrattivo e di grande valore per gli aggressori”, ha dichiarato Michael Porat, Senior Vice President, Corporate & Business Development di Vectra AI.

“Negli ultimi anni abbiamo rilasciato diverse integrazioni di prodotto che forniscono ai clienti Microsoft una guida dettagliata alla protezione, una maggiore visibilità e un maggiore controllo sui data center e sugli ambienti cloud, Azure AD e M365, aiutando i team di sicurezza a fermare e isolare gli attacchi nel modo più efficace possibile“.

“Siamo onorati di essere tra i finalisti dei Security Excellence Awards di Microsoft, perché continuiamo a lavorare insieme con un unico obiettivo comune: prevenire e fermare le attività malware”.

In occasione dei Microsoft Security Excellence Awards, in programma il 5 giugno 2022, Microsoft celebrerà i finalisti in 10 categorie che premiano i partner “pionieri”, “innovatori di soluzioni”, “campioni dei clienti”, “campioni della tecnologia” e “innovatori”.

Noto in precedenza come Microsoft Security 20/20 Awards, il premia a cui partecipa Vectra è giunto quest’anno alla sua terza edizione e intende tributare un riconoscimento ai partner Microsoft per l’ottimo lavoro svolto nel campo della sicurezza.

Tutti i finalisti sono membri della Microsoft Intelligent Security Association (MISA), un ecosistema di software vendor indipendenti e managed security service provider (MSSP) che hanno integrato i propri prodotti e servizi di sicurezza con la tecnologia di sicurezza Microsoft.

“La Microsoft Intelligent Security Association è cresciuta fino a diventare un ecosistema vivace, composto dai più affidabili e fidati fornitori di software sicurezza di tutto il mondo”, ha dichiarato Maria Thomson, Responsabile della Microsoft Intelligent Security Association.

“I nostri membri condividono l’impegno di Microsoft a collaborare con l’intera comunità del mondo della cybersecurity per migliorare la capacità dei nostri clienti di prevedere, rilevare e rispondere più rapidamente alle minacce alla sicurezza“.

“Siamo entusiasti di premiare questi incredibili finalisti dei Microsoft Security Excellence Awards e di riconoscere loro i risultati ottenuti nell’ultimo anno”.

La MISA è stata istituita per riunire i leader di Microsoft, degli ISV e degli MSSP e lavorare insieme per contrastare le minacce alla sicurezza e rendere il mondo un posto più sicuro.

A votare per decretare i vincitori dei Microsoft Security Excellence Awards saranno esperti del settore della MISA e di Microsoft, che avranno così l’opportunità di premiare i colleghi per il lavoro svolto a favore dei propri comuni clienti.