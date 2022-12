Veeam ha annunciato Backup for Salesforce, una soluzione di backup integrata che elimina il rischio di perdere i dati della piattaforma a causa di errori umani, problemi di integrazione o altri scenari di data loss.

Veeam Backup for Salesforce

Molte organizzazioni non comprendono ancora l’importanza di investire su soluzioni di backup, soprattutto quando hanno a che fare con applicazioni in cloud come Salesforce. La percezione (errata) delle aziende è che nel cloud tutto sia protetto dalla replicazione, ma la realtà è ben diversa: Salesforce è responsabile del corretto funzionamento e della disponibilità della propria applicazione, non dei dati e metadati dei clienti.

Per questo motivo Veeam ha sviluppato un nuovo prodotto per consentire alle aziende di implementare un ambiente di backup on-premise o nel cloud connesso a Salesforce e ai dati dell’organizzazione. Backup for Salesforce fornisce potenti funzionalità di ripristino, anche granulari, di sistemi, record, file e metadati dell’infrastruttura.

Le principali caratteristiche del prodotto includono:

Salesforce native per il backup e il recupero di dati e metadati Salesforce;

per il backup e il recupero di dati e metadati Salesforce; recupero veloce e flessibile per ripristinare gerarchie, campi, file e metadati;

per ripristinare gerarchie, campi, file e metadati; dati protetti che si occupa di eseguire backup on-premise e in cloud;

che si occupa di eseguire backup on-premise e in cloud; programmazione personalizzata per eseguire backup granulari e conservazioni a livello di oggetto;

per eseguire backup granulari e conservazioni a livello di oggetto; gestione semplificata per gestire diverse istanze di Salesforce tramite un’unica console;

per gestire diverse istanze di Salesforce tramite un’unica console; modifiche incrementali per sincronizzare incrementalmente i backup e pianificarli;

per sincronizzare incrementalmente i backup e pianificarli; vedi e confronta per visualizzare le diverse versioni dei record e confrontarli con quelli in produzione;

per visualizzare le diverse versioni dei record e confrontarli con quelli in produzione; ripristino gerarchia per il recupero granulare degli oggetti collegati ai record.

Il punto di forza di Backup for Salesforce di Veeam sta, oltre che nelle funzionalità che offre, anche nell’interfaccia utente intuitiva e semplice da utilizzare. In poco tempo è possibile recuperare i dati senza causare duplicati o effettuare lunghi backup aggiuntivi.

Backup for Salesforce si integra nativamente alle API della piattaforma per offrire la miglior soluzione di backup senza perdere la semplicità d’uso.