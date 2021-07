Veeam è ancora leader nel Magic Quadrant 2021 di Gartner

Veeam Software ha annunciato di essere stata posizionata da Gartner nel quadrante dei leader del Magic Quadrant 2021 per le soluzioni di Enterprise Backup e Recovery Software.

Non solo è la quinta volta che Gartner riconosce Veeam come Leader del Magic Quadrant, ma è anche il secondo anno consecutivo che l’azienda si posiziona al primo posto per capacità di esecuzione. L’azienda ha avuto il maggiore spostamento a destra nella completezza di visione di tutti i fornitori presenti.

Veeam spiega che questo riconoscimento convalida ulteriormente l’investimento e l’impegno dell’azienda nella protezione dei dati dei clienti e nella fornitura di un portafoglio completo di Modern Data Protection, confermando la reputazione decennale di innovazione ed eccellenza nello sviluppo dei prodotti.

«Ora più che mai, le organizzazioni si aspettano e richiedono una protezione moderna dei dati che sia semplice, flessibile, affidabile e potente» ha dichiarato Danny Allan, CTO e Senior Vice President of Product Strategy di Veeam.

«Come leader del Magic Quadrant per il quinto anno consecutivo, Veeam è in continua innovazione nel definire lo standard del settore. Con oltre 1 miliardo di dollari in ricavi e più di 400 mila clienti, continueremo a fornire alla comunità la protezione dei dati più avanzata in tutti gli ambienti, cloud, virtuale, fisico, SaaS e Kubernetes».

Veeam ha rilasciato Veeam Backup & Replication v11 all’inizio di quest’anno, abilitando la soluzione di protezione dei dati per i carichi di lavoro ibridi.

Con più di 200 nuove funzionalità e miglioramenti, la soluzione per la gestione completa dei dati promette di proteggere ogni fase del ciclo di vita dei dati, gestendo al contempo tutte le complessità di un ambiente multi-cloud per AWS, Microsoft Azure e Google Cloud Platform.

Veeam ha recentemente superato 1 milione di installazioni attive di Veeam Backup & Replication dalla nascita del prodotto, 13 anni fa.