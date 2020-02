Veeam presenta la nuova Availability Suite V10

Veeam ha annunciato la disponibilità generale della Nuova Veeam Availability Suite v10, che promette di ampliare la disponibilità, l’accesso e l’estensibilità dei dati. Presentata per la prima volta nel 2008 come Veeam Backup & Replication, la soluzione mira oggi ad una moderna protezione dei dati per i sistemi Networked Attached Storage (NAS).

Oltre a ciò, funzionalità Multi-VM Instant Recovery per automatizzare le attività di disaster recovery (DR) e una maggiore protezione dai ransomware. Grazie a una maggiore estensibilità della piattaforma, al data mining tramite le API e a oltre 150 importanti innovazioni, Veeam afferma di offrire la piattaforma più affidabile per la gestione e la difesa completa dei dati per gli ambienti cloud ibridi.

«V10 è la versione più importante rilasciata nella storia di Veeam e le innovazioni che abbiamo introdotto portano la protezione dei dati a un livello superiore, dando vita alla soluzione più semplice, flessibile e affidabile per gli ambienti cloud ibridi» ha commentato Danny Allan, CTO e senior vice president of product strategy di Veeam.

«Come leader nel Cloud Data Management, la nostra priorità è stata quella di focalizzarci sulla creazione di una soluzione innovativa e di adattare i nostri prodotti alle esigenze dei clienti».

Per andare al sodo, la V10 punta a ottimizzare la protezione delle condivisioni di file di grandi dimensioni e di file server con potenti backup NAS; mantenere il business sempre operativo grazie all’engine Instant Recovery di nuova generazione.

E poi, semplificare i backup off-site; riutilizzare i dati per trovare nuovi insights e fornire un’integrazione semplificata del software di analisi dei dati di terze parti con la Nuova API Veeam Data Integration.

Inoltre, quest’ultima versione mantiene il supporto di Veeam per i servizi Microsoft Cloud, compresa l’integrazione con Veeam Availability Suite, Veeam Backup for Office 365 e Veeam Backup for Azure.