Veeam è stata riconfermata tra i leader del Magic Quadrant di Gartner per le soluzioni di backup e ripristino aziendali per la settima volta consecutiva. Il 2023 è anche il quarto anno consecutivo per il primo posto della compagnia per abilità di esecuzione, una delle due variabili su cui è costruita la matrice.

Pixabay

Il Magic Quadrant di Gartner rappresenta il punto di riferimento per le ricerche di mercato e dei concorrenti in gioco. Grazie a esso si possono individuare i migliori fornitori di soluzioni tecnologiche, appoggiandosi a uno strumento d’analisi completo e affidabile.

Nel quadrante si distinguono quattro tipologie di fornitori: i leader, gli sfidanti, i player di nicchia e i visionari, posizionati sul quadrante in base alla loro capacità di esecuzione, ovvero l’implementazione delle tecnologie nelle aziende cliente, e alla completezza di visione, cioè la capacità di anticipare i trend i mercato e di influenzarli.

Gartner realizza un quadrante per ogni mercato, e Veeam continua a spiccare in quello delle soluzioni enterprise di backup e ripristino. La compagnia si riconferma tra i leader del settore, dimostrando di avere una visione chiara delle esigenze di mercato e di essere in grado di rispondere ai bisogni dei propri clienti.

Pixabay

“Veeam continua a garantire i più elevati standard di prodotto ai suoi 450.000 clienti, mentre lavoriamo insieme per assicurare la loro resilienza aziendale e il rapido ripristino da ransomware e attacchi informatici” ha affermato Anand Eswaran, CEO di Veeam.

Nel corso dell’ultimo anno, ha spiegato Eswaran, la compagnia ha rilasciato più di 30 aggiornamenti e 1.000 nuove funzionalità per i suoi partner.

Quest’anno Veeam ha rinnovato il suo impegno sul mercato con il lancio di Data Platform, una suite di prodotti e servizi per garantire sicurezza ai dati, ripristino e cloud ibrido per l’ambiente IT, a prescindere dalla sua complessità. La piattaforma si basa sul Backup & Replication v12, software che garantisce il ripristino veloce e sicuro di dati e sistemi da ogni minaccia informatica.

L’obiettivo della compagnia è rendere le aziende flessibili, in grado di rispondere a qualsiasi difficoltà di mercato e di gestire facilmente i dati tra indipendentemente dall’infrastruttura su cui risiedono.