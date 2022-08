Veeam ha annunciato che è stata posizionata tra i Leader del Magic Quadrant 2022 di Gartner per le soluzioni di Enterprise Backup and Recovery. Non si tratta soltanto della sesta volta consecutiva in cui Veeam viene riconosciuta tra i Leader del Magic Quadrant: per il terzo anno di fila Veeam raggiunge il livello più alto per capacità di execution.

Con un fatturato annuo superiore a 1 miliardo di dollari e oltre 450.000 clienti di ogni dimensione e posizione geografica, Veeam continua ad assicurare ad una comunità eterogenea le più avanzate soluzioni per la protezione dei dati in qualunque ambiente – Cloud, Virtuale, Fisico, SaaS e Kubernetes – con il più alto livello di supporto.

“Veeam continua la sua significativa traiettoria di crescita: abbiamo registrato, per il diciottesimo trimestre consecutivo, una crescita a doppia cifra, con un incremento del 22% delle entrate annue ricorrenti”, ha commentato Danny Allan, CTO and Senior Vice President of Product Strategy di Veeam.

“Siamo tra i Leader del Magic Quadrant da sei anni e riteniamo che la nostra capacità di portare innovazione e la nostra abilità di execution giustifichino la nostra solida posizione di leader nella protezione dei dati”.

Innovazione costante e crescita guidata da prodotti e soluzioni sono state recentemente protagonisti di VeeamON 2022, la Conferenza dell’anno in tema di Modern Data Protection. Veeam ha illustrato le innovazioni di rilievo previste per la seconda metà del 2022 nelle soluzioni cloud native (per AWS, Azure e Google Cloud) e nell’offerta (Microsoft 365 e Salesforce), oltre ad una maggiore integrazione di Kasten by Veeam K10 per la protezione Kubernetes alla tanto attesa Veeam Backup & Replication v12.

I report Magic Quadrant rappresentano il culmine di una ricerca rigorosa e fondata sui fatti in mercati specifici, e garantiscono una visione ad ampio raggio delle posizioni dei fornitori in mercati in cui la crescita è elevata e la differenziazione è netta.

I fornitori sono posizionati in quattro quadranti: Leaders, Challengers, Visionaries e Niche Players. Il rapporto include l’analisi di 14 fornitori di soluzioni di backup e ripristino dei dati aziendali. Per il report completo cliccare qui: https://www.veeam.com/2022-gartner-magic-quadrant.html.

“La nostra azienda è produttore internazionale di aerei militari e commerciali e avevamo bisogno di una piattaforma per la gestione dei dati di grande livello per proteggere i nostri ambienti fisici e virtuali e assicurarci che le applicazioni aziendali fossero sempre operative”.

“Veeam ci ha aiutati a progettare il nostro datacenter di nuova generazione che garantisce un approccio semplificato e snello, che ridurrà i costi e aumenterà la produttività. Veeam è un advisor di fiducia per noi e ci permette di beneficiare delle funzionalità migliorate del backup NAS e delle più recenti capacità dell’AIX Agent”.

“Ciò significa che i nostri dati sono sempre protetti e che potremo continuare a progettare nuovi prototipi di aeromobili per i nostri clienti nel mondo”. – Stéphane Ardouin, Platform Technical Architecture Team Lead, Dassault Aviation.

“Le nostre priorità IT sono la semplificazione, la centralizzazione, la migrazione cloud e la riduzione e ottimizzazione dei costi. Abbiamo cercato una soluzione di backup che fosse in linea con le nostre priorità e che garantisse scalabilità, portabilità delle licenze e indipendenza da hardware e storage. Veeam ha risposto a tutte le nostre esigenze”. – Frank Buiskool, Hosting and Cloud Operations Manager, Canon Europe.

“La soluzione Veeam è davvero semplice da utilizzare e non costringe a compromessi per quanto riguarda la funzionalità: da un unico punto di controllo possiamo proteggere le nostre Virtual Machine e i server fisici da perdite di dati e attacchi cyber”. – Maria Fricher, Systems and Architecture Technology Team, Naturgy.

“Era giunto in momento di riportare in casa il backup. Dovevamo inoltre garantire la portability dei workload per l’integrazione cloud e l’immutabilità del backup per la protezione contro i ransomware. Abbiamo preso in considerazione la soluzione Symantec NetBackup perché alcuni di noi l’avevano usata in passato”.