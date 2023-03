L’aumento del prezzo dell’elettricità e dei materiali delle batterie sta mettendo a dura prova il mercato dei veicoli elettrici, e i governi devono cominciare a prendere provvedimenti. Come riportato da uno studio di Gartner, il 2023 sarà il banco di prova per istituzioni e organizzazioni, che decideranno il futuro delle macchine elettriche.

Freepik

Come spiega Pedro Pacheco, VP Analyst di Gartner, i veicoli elettrici stanno diventando sempre meno interessanti per i produttori e i governi a causa dei costi elevati dell’elettricità. Molti paesi, tra i quali il Regno Unito, la Svizzera e l’Australia, stanno imponendo delle tasse per questi veicoli, dei quali prima invece veniva incentivato l’acquisto.

Secondo Gartner, le difficoltà della supply chain continueranno anche nel 2023; di conseguenza, l’evoluzione del mercato automotive rallenterà ulteriormente la sua corsa. Nonostante il periodo difficile, Pacheco sostiene che la recessione può essere una buona occasione per i manager dell’industria automobilistica per guadagnare nuove porzioni di mercato. Il mercato è quasi in stallo, ma investire sulle tecnologie di ultima generazione può dare una nuova spinta alle vendite.

Il futuro dei veicoli elettrici

Il 2023 sarà un anno difficile, ma l’innovazione non si arresterà. Nella visione di Gartner nel 2026 più del 50% delle macchine elettriche vendute al mondo sarà di brand cinesi. Già oggi, come spiega Mike Ramsey, VP Analyst di Gartner, i veicoli dei brand cinesi sono più piccoli e meno costosi di quelli dei rivali esteri, garantendo una crescita molto più veloce rispetto alla concorrenza.

Freepik

La richiesta da parte dei consumatori è in aumento nonostante i costi dell’elettricità: le persone sono sempre più interessate all’aspetto della sostenibilità ambientale e ai risparmi futuri. In questo momento sono i produttori cinesi ad avere il maggior vantaggio per rispondere alle esigenze dei consumatori.

Secondo Gartner, inoltre, entro il 2025 le big tech controlleranno i sistemi operativi del 95% dei nuovi veicoli in strada. Alcuni brand come Foxconn, Huawei, Xiaomi, e Sony sono già coinvolti anche nella produzione e vendita dei veicoli, definendo un trend che è destinato a crescere. I produttori, secondo Pacheco, dovrebbero approfittare di questa tendenza per stringere collaborazioni con le big tech e rimanere competitivi sul mercato.