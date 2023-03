Vianova e Kalliope hanno organizzato un roadshow che toccherà cinque città italiane dal 12 al 20 aprile, con incontri dedicati alle aziende ICT e ai Managed Service Provider, per illustrare i vantaggi e le opportunità di crescita offerte dalle loro soluzioni.

Le due realtà propongono soluzioni innovative che permettono ai concessionari di distinguersi sul mercato, concentrare le risorse per aumentare i ricavi e fidelizzare i clienti.

Al centro dell’offerta ci sono le soluzioni di Unified Communication (UCC e UCaaS) e di telecomunicazioni professionali dedicate alle imprese che vanno ben oltre le tradizionali offerte di connessione telefonica per integrare una vasta gamma di servizi evoluti: dalla connettività ad alte prestazioni all’integrazione tra fisso e mobile, dai servizi cloud all’assistenza dedicata.

Si tratta di un mercato in fortissima espansione: la telefonia in cloud è infatti cresciuta dell’87% nel 2022 a livello europeo, raggiungendo un valore complessivo di 9,7 miliardi; il settore dell’Unified Communication as-a-Service (UCaaS), in particolare, è atteso a una crescita annuale del 16% almeno fino al 2026.

Inoltre, il 50% degli acquisti di tecnologie digitali viene effettuato tramite gli operatori di telecomunicazioni: offrire questo genere di servizi colloca le aziende in una posizione di interlocutore privilegiato per tutte le altre esigenze digitali del cliente.

Un incontro per far crescere il business

Il roadshow di Vianova e Kalliope partirà da Pisa mercoledì 12 aprile, per poi toccare Milano giovedì 13, Bologna martedì 18, Roma mercoledì 19 e concludersi infine a Napoli giovedì 20 aprile. Gli incontri saranno tutti gratuiti.

Gli eventi sono indirizzati a tutti gli imprenditori del settore ICT, Managed Service Provider e System Integrator che vogliano sfruttare le opportunità offerte dalla digitalizzazione per proporre ai loro clienti soluzioni di comunicazione evolute, pensate per soddisfare le reali esigenze delle imprese.

Vianova è un operatore di telecomunicazioni che offre servizi di rete fissa e mobile specifici per le imprese, come soluzioni voce e dati progettati e ottimizzati per le aziende e la clientela professionale.

L’azienda offre strumenti e architetture di rete che possono essere modulati e integrati con servizi personalizzabili per migliorare l’efficienza e garantire la continuità operativa, come soluzioni di backup, cloud, collaborazione e convergenza.

Fiore all’occhiello di Vianova è il servizio di assistenza, dotato di algoritmi di manutenzione predittiva capaci di intercettare eventuali disservizi ancor prima che i clienti se ne accorgano (accade nel 71% dei casi) e minimizzare i tempi di ripristino.

Nel 2022 il Servizio Clienti Vianova ha continuato a rispondere ai Clienti con i tempi più veloci del mercato: 95,8% delle risposte entro tre squilli, senza IVR o segreterie telefoniche e con risposta diretta di un operatore interno specializzato nell’offrire assistenza alle imprese.

Kalliope è, invece, una piattaforma di soluzioni UCC e centralino in cloud sviluppata da NetResults che consente ai dipendenti di accedere alle funzioni di centralino e al proprio interno anche se non ci si trova fisicamente seduti alla postazione, abilitando scenari di lavoro a distanza e garantendo la raggiungibilità anche quando ci si trova in trasferta.

La piattaforma offre un portfolio molto ricco di funzioni telefoniche e un’ampia flessibilità, per implementare ad esempio la gestione unificata di più sedi e la collaborazione da remoto.

Partnership di valore

Vianova e Kalliope propongono condizioni di partnership particolarmente interessanti, come la possibilità di stipulare collaborazioni plurimandatarie e di ottenere compensi ricorrenti su base mensile, usufruire del supporto di un Area Manager specializzato e di assistenza tecnica in tempo reale durante le installazioni e gli interventi presso i clienti.

Notevoli sono anche le caratteristiche tecniche e commerciali delle offerte proposte, come le nuove offerte voce con trunking SIP, le offerte dati Connect che offrono opzioni di backup e recovery anche in fibra (FTTx), con prestazioni fino a 1 Gpbs in downstream e 100 Mbps in upstream, e naturalmente le funzioni di centralino telefonico e Ucc in cloud.

Durante il roadshow, gli esperti di Vianova e Kalliope approfondiranno tutti i dettagli tecnici dell’offerta delle due aziende e della proposta di partnership. Le tappe del roadshow hanno posti limitati; per prenotare la partecipazione è sufficiente registrarsi visitando questa pagina.

Ecco un recap delle città toccate dal road show: