Visa annuncia il programma pilota per una nuova piattaforma, Visa Acceptance Cloud (VAC), destinata a cambiare il modo in cui le aziende accettano i pagamenti dai loro clienti.

Dopo il successo della tecnologia “Tap to Phone”, VAC permetterà ad acquirer, fornitori di servizi di pagamento, produttori di POS e operatori IoT di trasformare il software di elaborazione dei pagamenti, che non sarà più incorporato in ogni dispositivo hardware, ma universalmente accessibile da cloud.

Già attivo attraverso progetti pilota in sei aree geografiche, VAC aiuterà gli innovatori a trasformare la quasi totalità dei dispositivi in un terminale di pagamento connesso a cloud.

Questo offrendo al contempo continui aggiornamenti software su cloud, analisi approfondite e servizi di rete Visa. Inoltre, poiché VAC opera sui data center di Visa, è in grado di offrire la migliore sicurezza relativa ai dati.

“L’accettazione su cloud rappresenta il futuro dei pagamenti”, ha commentato Mary Kay Bowman, senior vice president & global head of payment and platform products Visa.

“I POS connessi a cloud permettono agli esercenti di accettare pagamenti su una gamma di dispositivi differenti in modo rapido, semplice e sicuro, sia che si tratti di un chiosco incustodito in un hotel, di uno smart mirror in un negozio di fascia alta o in una palestra virtuale in casa”.

Nel gennaio del 2020, Visa ha rivelato per la prima volta le potenzialità e capacità di “Tap to Phone”, una soluzione per il settore che trasforma smartphone e tablet Android di nuova generazione in terminali POS contactless.

Tap to Phone è stata la prima soluzione di Visa che permette agli esercenti di accettare pagamenti su dispositivi che già possiedono, semplicemente scaricando un’app. A dicembre 2021, già oltre 300.000 dispositivi in 54 paesi utilizzavano Tap to Phone.

Espandendosi oltre i telefoni, Visa Acceptance Cloud consente a qualsiasi POS o dispositivo IoT di accettare pagamenti senza problemi e può incorporare una serie di servizi aggiuntivi.

Tra questi il buy now, pay later, la gestione delle frodi, il Rapid Seller Onboarding e analisi dati avanzate.

I progetti pilota in corso in Nord America, Sud America, Europa, Africa, Asia e Australia si rivolgono a una varietà di casi d’uso, inclusi esercenti e ristoranti in Australia che collaborano con Visa attraverso Bleu, fintech con sede negli Stati Uniti, oltre lo smart mirror di NOBAL Technologies e i treni pubblici in Brasile.