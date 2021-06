Viscom Italia 2021 si terrà in presenza

Viscom Italia, la manifestazione dedicata al mercato della comunicazione visiva, riparte e raddoppia l’appuntamento per la sua visual community. Un salone “fisico”, che si svolgerà dal 30 settembre al 2 ottobre 2021 a Fieramilano e un “hub creativo digitale”, che si terrà in contemporanea e si estenderà fino al 5 ottobre.

Le aziende potranno parlare direttamente ai propri clienti, dialogare a distanza con nuovi visitatori internazionali, creare meeting one to one e webinar focalizzando l’attenzione verso le applicazioni più innovative del settore.

Durante i giorni di manifestazione, oltre a presentare un’offerta tecnologica all’avanguardia, si terrà un programma di eventi in loco che potranno essere seguiti in diretta streaming per connettere da tutto il mondo la visual community, che potrà conoscere le tendenze e gli scenari futuri del mercato.

Viscom Italia Live e Digital mira ad essere una vera e propria esperienza immersiva volta a mettere in relazione imprenditori, professionisti, visitatori, stampa del settore che si ritroveranno finalmente “dal vivo” ma anche “in digitale”, con il piacere di scoprire, toccare con mano, sorridere insieme, e riappropriarsi della parte emozionale del proprio lavoro.

Focus sarà il tema della sostenibilità che Reed Exhibitions Italia e Viscom Italia si impegnano a promuovere in maniera concreta con una comunicazione responsabile, ospitando e valorizzando tecnologie, applicazioni, prodotti, soluzioni e modelli di comunicazione, che coniugano etica produttiva, il rispetto dell’ambiente, la diversità e la qualità della vita di ognuno di noi.

Viscom Italia vuole mettere al centro l’eccellenza del comparto, per costruire un futuro migliore e valorizzare modelli di “ethically-minded”, in riferimento anche ai 17 obiettivi presenti nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite (Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile).

Inoltre Reed Exhibitions Italia sta intraprendendo un percorso per introdurre un proprio Sistema di gestione per la sostenibilità degli eventi in conformità allo schema internazionale ISO 20121.

La norma ISO 20121 introduce elementi guida e buone pratiche per la gestione degli eventi e per il controllo del loro impatto sociale, economico e ambientale.

Tale percorso, che è in fase di realizzazione con ICIM Spa ente di certificazione indipendente fondato da ANIMA (Confindustria Meccanica Varia) dal 1988, prevede l’ottenimento della certificazione in occasione dell’edizione 2021 di Viscom Italia.

L’ottenimento della certificazione non rappresenta unicamente l’impegno di Reed Exhibitions Italia relative alle tematiche di sostenibilità bensì la volontà di divenire volano su tali argomenti per tutta la filiera dagli espositori ai visitatori e partner.