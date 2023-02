Microsoft ha annunciato alcune importanti novità per Viva Engage, un’applicazione basata su Yammer, per supportare la comunicazione aziendale interna e la collaborazione tra i dipendenti.

Le nuove funzionalità aiuteranno i dipendenti a creare una community e a rafforzare le relazioni tra colleghi che, secondo l’ultimo Work Trend Index, si sono indebolite. I lavoratori hanno bisogno di sentirsi coinvolti per rimanere produttivi, soprattutto ora che le modalità di lavoro preferite sono l’ibrido e il remoto.

Freepik

Per questo motivo Microsoft ha introdotto quattro nuove feature per promuovere coesione tra i dipendenti e rafforzare la comunità interna; annunciate lo scorso settembre, da oggi le funzionalità saranno disponibili in tutto il mondo.

Le novità di Viva Engage

La prima novità è Leadership Corner, uno spazio virtuale che permette ai manager di connettersi col proprio team e favorire momenti di scambio di opinione e di discussione. I manager possono condividere iniziative e risorse coi propri collaboratori, creando anche delle dashboard. La funzionalità comprende anche un nuovo stile di evento chiamato Ask Me Anything (AMA), che modernizza l’esperienza standard dei meeting town hall coi dipendenti.

Freepik

Microsoft ha introdotto inoltre una nuova funzione per le Campagne, dove gli obiettivi aziendali saranno automaticamente inseriti nel Leadership Corner insieme a un goal tracker visivo che dà visibilità del progresso.

Un’altra funzionalità è Answers in Viva, che sfrutta la potenza di Viva Topics e dell’intelligenza artificiale per collegare le domande dei dipendenti alle risposte più adeguate degli esperti interni, condividendo così la conoscenza collettiva con tutta la community aziendale.

Infine Microsoft ha aggiunto Advanced Analytics, uno strumento per analizzare l’utilizzo di Viva Engage tramite dashboard, metriche per l’analisi personale e di pubblico, strumenti di analisi per le campagne e per le risposte globali.

Freepik

Con le nuove feature di Viva Engage, Microsoft supporta la creazione di una comunità offrendo nuove esperienze ai leader e ai dipendenti, rafforzando le relazioni tra membri del team e con gli altri colleghi, incoraggiando la creazione di una cultura aziendale inclusiva e coesa. Col tempo Viva Engage andrà a sostituire Yammer per garantire un’esperienza di comunicazione lineare e più semplice per tutti gli utenti.