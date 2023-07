VMware ha annunciato una collaborazione con AMD, Samsung e i membri del progetto open source RISC-V Keystone per supportare lo sviluppo di applicazioni di confidential computing.

Credits: Pixabay

La tecnologia si basa sull’idea di possedere un ambiente di esecuzione affidabile per mantenere la riservatezza di dati e programmi nel cloud, sia ibrido che pubblico. L’obiettivo è garantire che i dati siano protetti e riservati, incoraggiando i leader IT a spostare carichi di lavoro e informazioni sugli ambienti cloud.

Il confidential computing può essere cruciale anche in contesti di carichi di lavoro emergenti come l’apprendimento automatico, proteggendo la proprietà intellettuale, i dati proprietari del modello e il codice sorgente.

Insieme agli altri collaboratori, VMware lavorerà per facilitare la transizione a una tecnologia pratica, contribuendo al progetto Certifier Framework for Confidential Computing. Per superare l’ostacolo dell’adozione della tecnologia, il gruppo standardizzerà una serie di API per facilitare la creazione e l’uso di applicazioni di confidential computing, indipendentemente dalla piattaforma usata.

Il framework mira a semplificare lo sviluppo di workload sicuri per il cloud e di applicazioni che preservano la privacy dei dati. Grazie al supporto platform-independent è possibile specificare e applicare policy di sicurezza personalizzate su infrastrutture sia on-premise che di terze parti, sia su edge che su ambienti multi-cloud.

Credits: Pixabay

“Il Confidential Computing ha il potenziale di proteggere i carichi di lavoro indipendentemente dal luogo in cui vengono eseguiti, anche in ambienti multi-cloud ed edge” ha affermato Kit Colbert, CTO di VMware. “La sfida è di aiutare i clienti ad adottare e implementare lo standard con facilità. Gli sforzi collettivi del crescente ecosistema di collaboratori del Certifier Framework contribuiranno a portare questi vantaggi agli ISV, ai clienti aziendali e Sovereign Cloud provider, consentendo loro di utilizzare questa tecnologia emergente in modo più semplice ed efficace”.

L’annuncio è avvenuto in occasione del Confidential Computing Summit 2023. Nel corso dell’evento VMware ha presentato alcune demo della tecnologia relative a casi d’uso di machine learning.