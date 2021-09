VMware Cloud on AWS si espande in Italia

VMware ha annunciato che VMware Cloud on AWS è ora disponibile nella regione AWS Europa (Milano). Questo porta a 6 il numero totale di Regioni con VMware Cloud su AWS disponibili in Europa, 18 a livello globale.

Con VMware Cloud on AWS, i clienti in Italia hanno ora accesso a un servizio di cloud ibrido per supportare i carichi di lavoro in Italia.

«Lavorando con AWS, siamo lieti di offrire ai clienti in Italia VMware Cloud on AWS, il nostro servizio di cloud ibrido» ha dichiarato Raffaele Gigantino, Country Manager di VMware in Italia.

«I clienti italiani possono utilizzare VMware Cloud on AWS per distribuire, migrare e proteggere meglio le proprie applicazioni su scala, sfruttando al contempo le capacità innovative sia di AWS che di VMware per accelerare le iniziative di modernizzazione delle applicazioni».

«Con VMware Cloud on AWS, i clienti possono sfruttare gli investimenti tecnologici VMware esistenti e ottenere i benefici di AWS» ha dichiarato Carlo Giorgi, Country Manager Italia di Amazon Web Services. «Le organizzazioni italiane sono altamente innovative e utilizzano la tecnologia per trasformare il mercato, dal settore dell’automotive e della produzione all’energia e ai servizi finanziari».

Raffaele Gigantino, Country Manager di VMware Italia

«L’arrivo di VMware Cloud on AWS nella Regione di Milano significa che possono ora eseguire carichi di lavoro mission critical in Italia, sfruttando la flessibilità, scalabilità e maggiore sicurezza del cloud AWS».

La disponibilità di VMware Cloud on AWS mira a sostenere il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e la creazione di un cloud nazionale per la Pubblica Amministrazione, dando ai clienti italiani maggiore controllo, interoperabilità e governance locale dei dati.

VMware Cloud on AWS è alimentato dalla VMware Cloud Foundation e progettato per essere eseguito su un’infrastruttura AWS dedicata, elastica e bare-metal per proteggere al meglio i carichi di lavoro sensibili.

I clienti possono implementare data center VMware software-defined completi eseguiti su AWS in un breve lasso di tempo. Inoltre, la capacità può essere scalata rapidamente sia verso l’altro che verso il basso, senza la necessità di acquistare nuovo hardware.

Con VMware Cloud on AWS, i clienti in Italia possono ottenere risparmi sui costi, tempi di migrazione più rapidi e meno downtime non pianificati rispetto agli ambienti precedenti.

VMware Cloud on AWS è implementato da clienti in tutto il mondo in una vasta gamma di settori, tra cui trasporti, sanità, servizi finanziari, produzione, petrolio e gas, governo, istruzione, servizi professionali e tecnologia.

VMware Cloud on AWS supporta casi d’uso come la migrazione e la modernizzazione delle applicazioni e del cloud, l’estensione del data center, il disaster recovery come servizio e l’infrastruttura desktop virtuale fornita dal cloud.

«La partnership tra AWS e VMware ci permette di offrire un percorso verso il cloud ibrido più veloce, più facile e più conveniente, consentendo un time-to-market più rapido e una maggiore innovazione» ha aggiunto Raffaele Gigantino.

«VMware Cloud on AWS fornisce piena coerenza operativa con gli ambienti vSphere on-premises. Questo permette la portabilità bidirezionale del carico di lavoro e la possibilità di utilizzare ed estendere la sicurezza aziendale, la governance e le politiche operative stabilite in sede alle applicazioni e ai carichi di lavoro in esecuzione su AWS».

VMware offre ai clienti la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di partner IT strategici per aiutarli a navigare nel loro viaggio nel cloud e permette ai partner strategici in Italia di far crescere le proprie competenze e capacità di cloud ibrido su VMware Cloud on AWS attraverso il programma VMware Partner Connect, che fornisce ai partner formazione, incentivi e accesso alle competenze VMware.

Ci sono diversi servizi su VMware Cloud on AWS disponibili per i partner e i clienti VMware. Per esempio, VMware offre la formazione commerciale e tecnica necessaria per supportare i partner le vendite e aiutarli nella gestione di VMware Cloud on AWS.