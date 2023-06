VMware ha annunciato importanti novità per la sua offerta DEX – Digital Employee Experience, migliorando l’esperienza digitale dei dipendenti e garantendo maggiore produttività al service desk.

Credits: VMware

Le ultime innovazioni VMware mirano a superare la frammentazione delle soluzioni DEX presenti sul mercato e offrire un’alternativa olistica per risolvere i problemi rapidamente e coinvolgere i dipendenti.

La piattaforma dell’azienda supporterà tutti gli endpoint, fisici e virtuali, gestiti da VMware o da terze parti, permettendo ai clienti maggiore flessibilità nell’implementazione della soluzione DEX. La soluzione Digital Employee Experience Management (DEEM), così come Intelligent Hub e Assist, è ora disponibile per i dispositivi Windows gestiti da soluzioni di terze parti.

DEEM sarà inoltre disponibile anche per Horizon, la piattaforma per l’esecuzione e la distribuzione di desktop e app virtuali negli ambienti di cloud ibrido. I clienti potranno analizzare le esperienze degli utenti finali con i desktop e le app Horizon, misurando le prestazioni di rete, il tempo di accesso e le performance delle macchine virtuali. Se il punteggio dell’esperienza calcolato da Horizon cambia, DEEM notifica in maniera proattiva i team IT per consentirgli di risolvere i problemi più velocemente.

VMware ha annunciato l’estensione dei dati sull’esperienza utente da Workspace ONE a ServiceNow tramite ITSM Connector. Gli operatori del service desk otterranno più visibilità sui sistemi e potranno attivare in autonomia i flussi di lavoro creati dai team IT su Freestyle Orchestrator, gestire in maniera unificata i dispositivi e accedere ai punteggi dell’esperienza utente, risolvendo i problemi prima che si intensifichino.

Credits: Pexels

“Il nostro business si basa su oltre 200.000 smartphone e tablet distribuiti per i nostri utenti aziendali e per i lavoratori in prima linea, che visitano tutti i cittadini in Francia e attraverso la nostra rete di distribuzione (17.000 punti vendita)” ha spiegato Olivier Bombe, Head of Digital Workspace, Groupe La Poste. “Grazie all’approccio integrato fornito da VMware Workspace ONE, i nostri team IT e di service desk hanno la possibilità di avere visibilità sui problemi che incidono sulla produttività dei dipendenti, di semplificare la risoluzione dei problemi e di automatizzare i rimedi. Il nostro service desk è in grado di migliorare il Service Level Agreement per i problemi e questo ha portato a un risparmio di ore di ingegneria”.

VMware punta su IA e automazione

L’offerta DEX di VMware si potenzierà ulteriormente grazie all’analisi guidata dalle cause (RCA) basata su nuove capacità di intelligenza artificiale. L’introduzione di modelli statistici di apprendimento automatico consentirà di rilevare e classificare automaticamente le anomalie nell’esperienza dei dipendenti e identificare la causa più probabile di un problema, riducendo il tempo di analisi.

Grazie ai flussi di lavoro di automazione integrati sarà possibile intraprendere le azioni migliori per rimediare ai problemi e notificare in maniera proattiva i dipendenti. Il nuovo approccio di VMware ha già permesso a numerosi clienti di risparmiare sui tempi di analisi e risoluzione delle issue, creando di conseguenza maggiore fiducia nei team IT.

Credits: Pexels

“Utilizzando DEEM per gli insight e il supporto proattivo, l’IT di VMware ha ottenuto, in media, una riduzione del 35% del tempo medio di risoluzione dei problemi di supporto negli ultimi sei mesi. Ciò consente di risparmiare tempo prezioso per l’IT e di aumentare più rapidamente la produttività dei dipendenti” ha confermato Pam Cocca, vice presidente IT Colleague Experience and Technology di VMware.