VMworld 2020, tutte le novità presentate

VMware ha annunciato durante il più recente VMworld 2020 un sacco di novità per il mondo IT. Si va dall’espansione del portafoglio di Tanzu all’ampliamento dell’ecosistema di app per il cloud ibrido, fino alle soluzioni di sicurezza e a quelle per la forza lavoro distribuita. Partiamo proprio con gli aggiornamenti a Tanzu su VMware Cloud on AWS, Azure VMware Solution e Oracle Cloud VMware Solution. Presentato al VMworld 2019, VMware Tanzu è un portafoglio di prodotti e servizi per la modernizzazione delle applicazioni e dell’infrastruttura con un obiettivo comune: fornire il software migliore alla produzione. Nell’ultimo anno, VMware ha ampliato il proprio ecosistema di partner e ha aggiunto nuovi clienti alle opportunità di Tanzu.

I prodotti VMware Tanzu includono innovazioni organiche e tecnologie acquisite con Bitnami, Heptio, Pivotal e Wavefront. VMware ha recentemente annunciato il confezionamento di questi prodotti in quattro semplici edizioni Tanzu rivolte direttamente alle più comuni sfide di modernizzazione delle applicazioni. L’azienda ha anche integrato Kubernetes nel control plane VMware vSphere, come vSphere con Tanzu, fornendo ai clienti un’unica piattaforma per tutte le applicazioni.

Più di 75 fornitori di software indipendenti (ISV) fanno parte della comunità VMware Tanzu. Insieme, VMware e vari partner partner lavorano a modi nuovi di unire gli sviluppatori di applicazioni e team operativi attorno all’obiettivo condiviso di cicli di rilascio più rapidi. Al VMworld 2020. VMware ha svelato il supporto di Tanzu per VMware Cloud on AWS e il supporto in anteprima per la soluzione Oracle Cloud VMware. VMware e Microsoft stanno lavorando a stretto contatto per rendere presto l’anteprima disponibile per i primi utenti, con gli aggiornamenti che promettono tempi rapidi e più sicuri per estendere i carichi di lavoro al cloud e rafforzano ulteriormente la capacità di VMware di offrire ai clienti una piattaforma onnipresente per l’esecuzione di applicazioni sull’infrastruttura di loro scelta.

VMware ha annunciato inoltre una partnership con GitLab, la piattaforma DevOps fornita come singola applicazione. VMware e GitLab sono entrambi impegnati a unire sviluppatori di applicazioni e team operativi attorno all’obiettivo condiviso di cicli di rilascio rapidi e più sicuri. A tal fine, GitLab con Tanzu aiuta i clienti a semplificare la pipeline di sviluppo e ad arrivare costantemente alla produzione più velocemente.

«Le organizzazioni stanno valutando i percorsi migliori per le loro applicazioni» ha affermato Raghu Raghuram, Chief Operating Officer, prodotti e servizi cloud, VMware. «VMware è un partner essenziale indipendentemente dal percorso scelto: abbiamo 85 milioni di carichi di lavoro in esecuzione in sede, un percorso semplice e veloce per la migrazione a qualsiasi cloud, una piattaforma unificata per tutte le applicazioni e potenti strumenti per il refactoring di applicazioni esistenti e la creazione di nuove , quelli moderni».

VMware ha inoltre presentato i progressi nel portafoglio Virtual Cloud Network. Le piattaforme cloud, la modernizzazione delle app, networking, sicurezza e digital workspace, costituiscono una base digitale flessibile su cui creare, eseguire, gestire, connettere e proteggere le applicazioni. Per questo VMware fornirà nuove innovazioni Virtual Cloud Network in tre aree: automazione del cloud pubblico; connettività delle applicazioni moderne; piattaforme di sicurezza della rete.

VMware aggiungerà più automazione e scalabilità del cloud, uptime e resilienza, analisi predittiva basata su ML e intelligence alla rete cloud virtuale. VMware NSX-T 3.1 supporterà distribuzioni globali su scala ancora più ampia, casi d’uso di ripristino di emergenza e flussi di lavoro di distribuzione automatizzati. VMware raddoppierà la scala di NSX Federation, aggiungerà nuove funzionalità avanzate di routing e multicast basate su API e offrirà il supporto di Terraform Provider. VMware vRealize Network Insight 6.0 offrirà nuove funzionalità di verifica e garanzia, oltre a una visibilità ampliata di VMware SD-WAN.

Questi aggiornamenti consentiranno una migliore pianificazione delle reti virtuali e fisiche, tempi di attività e resilienza di rete ottimizzati, risoluzione dei problemi più rapida e identificazione proattiva di potenziali criticità di rete. VMware Edge Network Intelligence è una nuova soluzione AIOps basata sulla tecnologia acquisita da Nyansa. Fornirà un’intelligence automatizzata e utilizzabile che aiuta a garantire che utenti e dispositivi IoT nel campus, nelle filiali o in casa ottengano le prestazioni di rete di cui hanno bisogno per supportare le applicazioni.

VMware sta estendendo la rete cloud virtuale per connettere e proteggere questi ambienti tramite VMware Tanzu Service Mesh con tecnologia NSX e il supporto per Project Antrea, un open source che abilita il networking e la sicurezza Kubernetes ovunque sia in esecuzione, inclusi vSphere on-premise, cloud pubblici e bordo. Tanzu Service Mesh include nuove funzionalità incentrate sul miglioramento della continuità, della resilienza e della sicurezza delle applicazioni.

Il nuovo VMware Container Networking with Antrea è un’offerta commerciale composta da immagini e file binari firmati e pieno supporto per Project Antrea. VMware Container Networking with Antrea sarà incluso in VMware NSX-T e vSphere 7 con Tanzu. Le applicazioni in esecuzione su cluster Kubernetes che utilizzano Antrea come Container Networking Interface (CNI) possono essere scoperte, connesse e protette meglio da Tanzu Service Mesh.

Altra novità è Project Monterey: un’anteprima incentrata sull’evoluzione dell’architettura di VMware per data center, cloud ed edge. «Le organizzazioni stanno introducendo applicazioni sempre più sofisticate, dal cloud-native al machine learning, alle app di streaming distribuite e ad alta intensità di dati» ha affermato Rajiv Ramaswami, Chief Operating Officer, prodotti e servizi cloud, VMware.

«Annunciamo il progetto Monterey per aiutare i clienti a soddisfare i requisiti mutevoli delle app di nuova generazione. Reimmaginando l’architettura del data center, cloud e edge, ci aspettiamo di offrire ai clienti la libertà di eseguire queste app nel miglior ambiente». Le app di nuova generazione che abbracciano la trasformazione 5G, cloud native, data-centric, machine learning, multi-cloud e ibride distribuite in ambienti hanno prodotto nuove sfide per le organizzazioni IT; compreso il consumo di un numero sempre crescente di cicli sulla CPU del server, con un impatto sulle prestazioni.

Per affrontare questi problemi, le organizzazioni hanno adottato sistemi specializzati con acceleratori hardware come unità di elaborazione grafica (GPU), array di gate programmabili sul campo (FPGA) e schede di interfaccia di rete (NIC) con offload per supportare le prestazioni e le esigenze di sicurezza delle nuove app. Questi acceleratori hanno migliorato le prestazioni ma hanno portato a team in silos, competenze specializzate, aumento del costo totale di proprietà e introdotto nuovi livelli di complessità e requisiti di sicurezza. V

Mware ha dunque svelato Project Monterey per aiutare le organizzazioni ad affrontare il panorama delle applicazioni sempre più complesso. L’iniziativa offrirà supporto per SmartNIC; Re-architettura della piattaforma e maggiore sicurezza. Ogni SmartNIC è in grado di eseguire un firewall con stato completo e una suite di sicurezza avanzata. Poiché questo verrà eseguito nella NIC e non nell’host, sarà possibile implementare e sintonizzare automaticamente fino a migliaia di minuscoli firewall, per proteggere i servizi applicativi specifici che compongono l’applicazione.

Questa offerta ampliata riunirà sandbox, analisi del traffico di rete e capacità di rilevamento e risposta della rete acquisite da Lastline con NSX Firewall. VMware NSX Advanced Threat Prevention utilizza l’analisi del traffico di rete basata sull’intelligenza artificiale per analizzare il traffico di rete e scoprire attività anomale causate da una minaccia attiva nella rete. Queste funzionalità NTA utilizzano modelli di machine learning non supervisionati e supervisionati per identificare accuratamente le minacce e ridurre al minimo i falsi positivi rispetto ad altri strumenti di analisi del traffico di rete. La soluzione offre la prima capacità del settore di applicare patch virtuali a ogni carico di lavoro, cosa tradizionalmente implementata solo sul perimetro per una sicurezza avanzata per la forza lavoro distribuita.

Infine, VMware Workspace Security, piattaforma che combina la gestione unificata degli endpoint per consentire ai clienti di sfruttare la potenza dei big data e fornire visibilità completa e insight utilizzabili insieme alla tecnologia di prevenzione basata sui dati attraverso un unico dashboard. Il gruppo ha presentato ulteriori offerte di Workspace ONE e Workspace Security disponibili per proteggere meglio ed efficacemente i dispositivi e che sono facili da implementare, gestire e scalare.

Tra queste VMware Workspace Security Remote, che combina la gestione unificata degli endpoint (UEM), la sicurezza degli endpoint e il supporto IT remoto in una soluzione integrata per gestire e proteggere al meglio i dispositivi Mac e Windows 10. Workspace Security Remote avvicina i team, le tecnologie e le console per migliorare lo stato generale del dispositivo, fornire accesso Zero Trust e automatizzare in modo efficiente la risposta alle minacce.

Poi VMware Workspace Security VDI, che integra VMware Horizon e VMware Carbon Black Cloud in un’unica soluzione unificata che aiuta i team IT e di sicurezza a fornire applicazioni e desktop virtuali altamente protetti. Workspace Security VDI va oltre le soluzioni legacy in quanto integra in modo univoco la tecnologia Carbon Black direttamente in VMware vSphere Hypervisor e VMtools per fornire un approccio senza agenti con funzionalità anti-manomissione, audit e rimedio migliorate e utilizza il rilevamento comportamentale per proteggere da ransomware e malware.