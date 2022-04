VMware ha presentato VMware Explore, l’evento di mercato globale dedicato al multi-cloud. L’appuntamento rappresenta l’evoluzione del più importante evento di VMware, il VMworld, e offrirà ampio spazio alle tecnologie che contribuiscono a dare forma all’universo multi-cloud e all’ecosistema di sviluppatori intorno ad esso.

VMware Explore US è in programma dal 29 agosto all’1 settembre 2022, presso il Moscone Center di San Francisco, mentre VMware Explore Europe si terrà dal 7 al 10 novembre 2022, presso la Fira Gran Via di Barcellona. Altri VMware Explore sono previsti in Brasile (19-20 ottobre), Cina (17-18 novembre), Giappone (15-16 novembre) e Singapore (15-16 novembre).

Dopo due anni di eventi virtuali, il VMware Explore offrirà l’opportunità di vivere un’esperienza completamente nuova, con contenuti tecnici, ma anche con sessioni più orientate al business, casi di successo di clienti, community corner.

I partecipanti potranno saperne di più sulle architetture multi-cloud ed edge dalla voce degli responsabili VMware e da esperti di mercato, e capiranno come semplificare lo sviluppo e le pratiche di DevOps di tutte le applicazioni.

In molti aspetti, VMware Explore risulterà familiare a chi ha già partecipato al VMworld in passato, ma offrirà anche numerose nuove opportunità di scoperta.

“VMware Explore vuole essere il centro dell’universo multi-cloud. Sarà un evento che metterà insieme clienti, partner, sviluppatori ed esperti del settore per condividere best practice e insight”, ha dichiarato Laura Heisman, senior vice president e chief marketing officer di VMware. “Questa evoluzione riflette la trasformazione di VMware verso l’era del Multi-Cloud”.

Nel corso di VMware Explore, i partecipanti potranno discutere e collaborare con gli esperti del settore e di VMware e con i clienti per risolvere le sfide di infrastrutture obsolete, applicazioni monolitiche, diversi modelli operativi cloud o lacune nella sicurezza, semplificando la complessità multi-cloud senza scendere a compromessi.

Ma anche ascoltare l’esperienza di clienti che hanno scelto soluzioni multi-cloud ed entrare in contatto con l’ampio ecosistema dei partner cloud. Potranno inoltre conoscere e approfondire l’innovativa rete di ISV multi-cloud e fare networking con le diverse community, come quelle dedicate ai Cross-Cloud services e all’open source.

Un programma speciale sarà disponibile per chi ha già partecipato agli eventi Security Connect, CloudLIVE e SaltConf. La registrazione a VMware Explore US aprirà a maggio 2022. A breve sarà annunciata la data di registrazione a VMware Explore Europe.