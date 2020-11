VoIP a prova di intemperie? Snom lancia la stazione base DECT multicella M900 Outdoor

Le misurazioni necessarie per l’installazione di stazioni base DECT per una copertura ottimale di specifiche aree di taluni edifici possono essere una dura sfida per i tecnici. Soprattutto se occorre garantire un passaggio delle chiamate da una multicella all’altra senza soluzione di continuità in presenza di un gran numero di telefoni cordless IP.

Questo è un compito ancora più arduo se tale copertura va estesa anche alle aree esterne. Snom ha quindi presentato una nuova soluzione, nella forma di una stazione base multicella VoIP DECT M900 Outdoor. Si tratta di una centrale di trasmissione di qualità, ad alte prestazioni, resistente alle intemperie e facile da installare. Snom Technology GmbH ha dotato la sua stazione di un involucro protettivo (300 x 175 x 80 mm) in plastica certificato IP55 e resistente agli urti (IK08), agli agenti atmosferici e ai raggi UV, ideale per rispondere adeguatamente alle maggiori sfide poste da scenari d’uso all’esterno.

Operativa con temperature comprese tra -20 e +60 °C, la stazione M900 Outdoor ha una portata del segnale radio di 50 metri all’interno e 300 metri all’esterno degli edifici. È compatibile con i cordless Snom M25, M65, M70, M80, M85 e M90 e può essere installata senza difficoltà su pareti, soffitti o pali. La combinazione di cordless IP DECT robusti e di una base multicella resistente alle intemperie garantisce la reperibilità degli addetti in maniera affidabile.

Anche la manutenzione dei dispositivi è semplice. Ogni stazione base può inviare aggiornamenti software in modalità wireless ai telefoni cordless collegati, riducendo così notevolmente il carico di lavoro del reparto IT.

Tra le numerose caratteristiche degne di nota di M900 Outdoor si annovera anche la sincronizzazione DECT e LAN, l’alimentazione tramite PoE o alimentatore esterno, la crittografia TLS, il supporto della rubrica locale in formato XML e LDAP e la possibilità di collegare in cascata fino a 4.000 dispositivi multicella e fino a 16.000 telefoni cordless IP, cosa che rende questa stazione base DECT ideale per progetti di qualsiasi dimensione.