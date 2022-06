Grazie all’introduzione di varie novità da parte di Cisco, Webex Calling offrirà presto un livello di affidabilità più alto rispetto al passato, con un audio ottimizzato in grado di rimuovere i rumori di fondo. Un balzo in avanti quindi verso un modello di lavoro ibrido, confermato anche dal debutto di altri due nuovi dispositivi: Webex Room Bar e il Cisco Video Phone 8875.

“Nell’odierno ambiente di lavoro ibrido, è essenziale che le aziende permettano ai dipendenti di vivere un’esperienza continuativa, senza interruzioni, indipendentemente dal luogo in cui scelgono di lavorare”.

“E ciò include le chiamate, uno strumento sempre più integrato nei nostri flussi di lavoro quotidiani favorito dall’accelerazione dell’adozione del cloud”, ha dichiarato Jeetu Patel, EVP e GM, Cisco Security and Collaboration. “Cisco è leader del mercato delle chiamate in cloud e offre ai clienti un’esperienza sicura ed end-to-end”.

Gli aggiornamenti apportati a Webex Calling includono funzionalità site survivability che permette di effettuare e ricevere chiamate PSTN (rete telefonica pubblica commutata) durante un’interruzione di rete.

Questa funzionalità è facilmente implementabile e gestibile attraverso l’Hub di controllo di Webex e garantisce servizi di chiamata sempre disponibili. Ottimizzazione della funzionalità Audio Intelligence di Webex per la rimozione dei rumori di fondo e basata sull’intelligenza artificiale, oggi disponibile anche per le chiamate PSTN con partecipanti esterni.

Gli utenti di Webex Calling possono eliminare il rumore di fondo di un utente esterno con un solo clic direttamente nell’app Webex o dai dispositivi supportati. Webex Calling fa parte di Webex Suite, la prima del settore dedicata al lavoro ibrido, e offre chiamate Cloud/Premise, messaggistica, riunioni, polling, whiteboarding, video asincrono ed eventi in un’offerta unificata e altamente sicura.

Uno studio condotto da Cisco in collaborazione con Dimensional Research ha rilevato che il 95% dei lavoratori è vittima di stanchezza da video e desidererebbe un cambiamento nella cultura aziendale e nell’utilizzo delle tecnologie più importanti.

In tal senso, gli utenti di dispositivi di collaborazione Webex hanno segnalato il 30% in meno di frustrazione rispetto a chi utilizza esclusivamente un computer portatile.

pmi

Da oggi è dunque disponibile un nuovo e potente dispositivo che trasforma gli huddle space e le sale riunioni di piccole e medie dimensioni in un vero e proprio hub per una collaborazione coinvolgente: Webex Room Bar.

Le funzionalità di Intelligenza Artificiale di Webex Suite assicurano che tutti i partecipanti alla riunione siano perfettamente inquadrati e che la rimozione automatica del rumore di fondo riduca al minimo le distrazioni.

L’audio spaziale di Webex Room Bar offre un’esperienza audio senza precedenti indipendentemente dal fatto che i partecipanti siano presenti o meno nella stanza. Grazie all’interoperabilità video con terze parti, è possibile partecipare a qualsiasi riunione, tra cui Webex, Zoom, Microsoft Teams e Google Meet.

Con il nuovo videotelefono da scrivania Cisco Video Phone 8875, gli utenti Webex possono effettuare telefonate e videoconferenze con il massimo della produttività e senza stress da riunione, in un momento in cui l'”hot desking” sta diventando la nuova normalità sul posto di lavoro.

Le innovazioni apportate alla funzionalità di audio intelligence di Webex Calling saranno disponibili quest’estate mentre la funzione site survivability sarà disponibile in anteprima in autunno per i clienti di Webex Suite. Il nuovo Webex Room Bar è già in commercio mentre il videotelefono Cisco 8875 sarà ordinabile a partire da agosto.