Wibernet, provider di servizi a banda larga di Città del Capo, ha portato connessioni a 200 Mbps a clienti business e residenziali grazie alla tecnologia fixed wireless 5G cnWave sviluppata da Cambium Networks.

Credits: Wibernet

CnWavee ha portato la banda larga e ultra larga anche in quelle regioni dove le connessioni via cavo non sono ancora presenti, sfruttando le onde radio per portare la connettività agli abbonanati.

Wibernet è stata la prima compagnia a lanciare commercialmente cnWave in Africa, installando numerose torri in pochi settimane e raggiungendo nuovi clienti con servizi a velocità più elevata.

CnWave si basa sulla tecnologia cnMedusa Massive MU-MIMO che combina un array di antenne beamforming smart con catene multiple di trasmissione e ricezione RF per aumentare la capacità di rete e consentire a più clienti di usare lo spettro disponibile contemporaneamente.

La tecnologia di Cambium Networks sfrutta un’interfaccia radio ottimizzata per il fixed wireless e il riutilizzo delle frequenze. CnWave è composta da una stazione base ricetrasmittente per il 5G (Fixed Base Transceiver Station -BTS) che fornisce più di 2Gbps di capacità, e da un dispositivo Customer Premises Equipment (CPE) che offre oltre 300 Mbps di throughput aggregato.

Credits: Wibernet

“cnWave 5G Fixed ci ha assicurato un notevole vantaggio competitivo, offrendo via etere velocità simili alla fibra ottica” ha affermato Russell Purdon, fondatore e proprietario di Wibernet. “I nostri ingegneri progettano la rete in modo che sia di altissimo livello, utilizzando infrastrutture wireless e in fibra ottica di classe carrier che rivaleggiano anche con i più grandi ISP di successo in circolazione”.

La soluzione di Cambium Networks ha permesso un’installazione semplice e veloce delle torri per fornire connessioni ad alta velocità a chiunque, anche senza la fibra.