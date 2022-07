Per supportare i professionisti legali nell’affrontare la sfida della digital transformation e semplificare le diverse attività in un’ottica di maggiore produttività ed efficienza, Wolters Kluwer Legal & Regulatory Italia ha creato One Legal Assist, una soluzione intelligente che integra gli archivi di legislazione, prassi e giurisprudenza delle soluzioni One con Microsoft Office Word e i documenti PDF.

Si tratta di un nuovo strumento appositamente studiato da Wolters Kluwer per rispondere alle necessità di semplificazione del lavoro di professionisti, PA, uffici legali aziendali e che garantisce soluzioni, risposte e tool operativi altamente innovativi.

“Grazie a questa nuova soluzione, che sfrutta la tecnologia più sofisticata per collegare l’ecosistema One di Wolters Kluwer per l’informazione e l’aggiornamento professionale con Word e PDF, è possibile semplificare e velocizzare quelle attività che assorbono molto tempo ed energie come la redazione e il controllo di atti, contratti, pareri, sentenze, documenti, con la garanzia in termini di riduzione di rischi di errori e imprecisioni”, commenta Antonella Loporchio, Vice President Product and Marketing di Wolters Kluwer Legal & Regulatory Italia.

pmi

One Legal Assist fa parte dell’ecosistema One, la piattaforma digitale di ricerca intelligente che consente di semplificare le diverse attività in un’ottica di maggiore produttività ed efficienza: dalla digitalizzazione dei processi e dei flussi di lavoro quotidiano, per garantire maggiore velocità e piena operatività di collaboratori e dipendenti anche da remoto, alla semplificazione del lavoro, alla riduzione dei tempi per analisi e controllo di documenti, atti e contratti predisposti dai propri collaboratori, dai clienti, dalla controparte, alla possibilità di accedere a informazioni sempre e ovunque, fino all’aggiornamento, interpretazione e approfondimento giuridico.

La piattaforma One comprende anche One FISCALE, dedicato agli studi fiscali e aziende; One LEGALE, per avvocati, notai, Corporate Legal Department; One LAVORO, punto di riferimento per i consulenti del lavoro e HR Manager; One HSE per i professionisti della sicurezza sul lavoro e la tutela dell’ambiente e One PA per la Pubblica Amministrazione.