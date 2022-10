Microsoft ha pubblicato i dati del nuovo Work Trend Index che vede protagonista il lavoro ibrido e le sfide e le opportunità che porta con sé. La pandemia ha cambiato in maniera radicale l’organizzazione aziendale e ha portato i dipendenti a rivalutare le priorità e gli obiettivi di vita.

La ricerca, che ha coinvolto 20.000 persone tra dipendenti e manager in 11 nazioni, ha fatto emergere tre punti chiave su cui porre attenzione per creare il miglior ambiente di lavoro e adattarsi ai cambiamenti già in atto. Per rispondere a queste necessità, Microsoft ha condiviso alcuni aggiornamenti di Viva, la piattaforma di esperienza dei dipendenti pensata per connettere le persone, comunicare e riunire la conoscenza.

Work Trend Index

Tra i principali insight emersi nel report c’è la necessità di eliminare la “paranoia da produttività”: il declino economico che sta coinvolgendo il mondo intero è grande fonte di preoccupazione per i manager, e molti hanno dei dubbi sulla produttività. Nonostante la quasi totalità dei dipendenti ha affermato di essere produttivo anche da casa, l’85% dei manager sostiene di far fatica a controllare il lavoro svolto.

Per questo motivo molte aziende hanno cominciato a usare tool per il tracking delle attività dei dipendenti, portandoli a provare sfiducia verso i superiori e “inventarsi” del lavoro pur di mostrarsi occupati. Anche se le metriche sui risultati aziendali e sulle ore di lavoro svolto siano in continuo aumento, i manager non riescono ad avere totale fiducia dei dipendenti.

Ciò che devono fare i leader è preoccuparsi di porre i dipendenti nelle migliori condizioni di lavoro e di puntare su una comunicazione maggiore col singolo, per ottenere feedback continui e definire insieme le giuste priorità dei task. Viva Pulse è lo strumento che supporta questo processo, aiutando manager e team leader a ottenere riscontri regolare. Anche Viva Goals, grazie alle nuove integrazione con Teams, Azure DevOps e Power BI contribuisce a gestire in maniera efficace gli obiettivi.

Un altro punto punto chiave del report di Work Trend Index riguarda il ritorno in ufficio e i motivi per cui i dipendenti ci si recano. Con l’introduzione su larga scala del lavoro ibrido, la vera motivazione che spinge le persone a tornare in azienda è la socialità. I dipendenti si aspettano flessibilità e autonomia sulla scelta del posto di lavoro: chiedere il ritorno in presenza per una semplice volontà aziendale non è una ragione sufficiente a far rientrare le persone.

Work Trend Index

Le aziende dovrebbero quindi investire sul costruire e migliorare i rapporti interpersonali, connettere le persone, così che siano loro stesse a voler spendere più tempo in ufficio. Le connessioni devono essere autentiche, non meramente informative. In tal senso, Viva Amplify, Viva Engage e People in Viva creano un’esperienza digitale che permette la comunicazione tra responsabili e dipendenti, proporre idee, partecipare a iniziative e condividere interessi, conoscenze e obiettivi.

Il terzo punto rivelante della ricerca sottolinea l’importanza di investire sulla crescita e sull’apprendimento dei propri dipendenti, sia a livello di competenze che di carriera. Oltre a usare parte del budget per corsi di approfondimento, occorre creare vere opportunità di crescita nell’azienda.

Molti dipendenti cambiano lavoro perché non intravedono possibilità di fare carriera e raggiungere i propri obiettivi. I leader dovrebbero lavorare per favorire la mobilità interna dei ruoli, permettere di affinare skill diverse e ampliare i percorsi di carriera. Viva Learning offre nuove integrazioni con LinkedIn Learning, facilitando l’accesso a Learning Hub direttamente in Teams. Answers in Viva invece sfrutta l’IA per rispondere alle domande dei dipendenti, sia attingendo a una base di conoscenza comune, sia indirizzandoli verso le figure in grado di fornire soluzioni.

A queste applicazioni si aggiungono Viva Connections, che riunisce tutte le app Microsoft Viva in un solo posto, e Viva Briefing, un’applicazione role-based che connette il CRM di un venditore con Microsoft 365 e Teams per facilitare e potenziare il flusso di vendita.