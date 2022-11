Google ha aggiunto nuove funzionalità a Workspace Individual, la suite di applicazioni pensata per supportare le piccole attività e le imprese individuali nel loro lavoro.

Workspace Individual permette di accedere alle sue funzionalità con il proprio account personale e senza la necessità di possedere un dominio legato all’attività. Le applicazioni offrono diversi servizi, tra i quali videochiamate di gruppo di maggiore durata, programmazione di appuntamenti coi clienti e creazione di campagne di email per news e offerte da inviare agli iscritti.

L’azienda ha annunciato diverse novità, tra le quali l’aumento della capacità dello storage, maggiore personalizzazione del servizio email e l’espansione della suite in nuove parti del mondo.

Lo spazio disponibile del cloud Drive collegato all’account passerà da 15GB a 1TB per tutti gli utenti Individual senza costi aggiuntivi. Il cloud di Google offrirà una protezione built-in contro malware, spam e ransomware che si potrebbero annidare nei documenti salvati.

Oltre alla già presente modalità multi-send, che permette di inviare un messaggio a più destinatari come copia per ciascuno, il servizio di invio email si arricchirà della funzionalità mail merge tags da usare insieme alla modalità già esistente. Con questa nuova feature si potranno aggiungere dei tag (come @firstname o @lastname) nel corpo del messaggio che saranno poi sostituiti con le relative informazioni del singolo destinatario.

Con un semplice tag le email vengono personalizzate per il singolo destinatario. Ogni iscritto alla newsletter può in ogni momento disiscriversi grazie a un link personale generato automaticamente e inserito in ogni email.

Google ha in programma di portare Workspace Individual in nuove nazioni e regioni: le Filippine, il Vietnam, l’Indonesia, la Malesia, Taiwan, la Thailandia, i Paesi Bassi, il Portogallo, il Belgio, la Finlandia, la Grecia e l’Argentina. In Italia il servizio è già disponibile dallo scorso agosto e anche il nostro paese registrerà le novità annunciate.