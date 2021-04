Zscaler, in Italia picco di traffico da remoto del 69%

Zscaler, specializzata nella cloud security, ha reso pubblici i nuovi dati emersi dall’attività di monitoraggio della sua dashboard Working from Anywhere Trends.

Questi mostrano come siano cambiate le tendenze in Italia relative al lavoro da remoto negli ultimi 12 mesi rispetto alle altre nazioni europee, e quali app hanno generato il maggior traffico.

Ogni giorno, il cloud di sicurezza di Zscaler elabora 150 miliardi di transazioni, fornendo una visione globale sulle modalità con cui i dipendenti delle aziende si collegano alle loro applicazioni in cloud o nel data center aziendale e a cosa si stiano connettendo, quando il loro traffico è protetto da Zscaler Zero Trust Exchange.

Da quando nel marzo 2020 l’Italia è entrata in lockdown, la maggior parte dei lavoratori nostrani ha dovuto adattarsi alle peculiarità di una modalità fino a quel momento poco impiegata: il telelavoro.

Ad un anno di distanza, molte aziende stanno valutando se un ritorno in toto agli uffici fisici abbia senso dal punto di vista finanziario, logistico e del benessere della loro forza lavoro.

I dati di Zscaler mostrano come, prima che la gravità del Covid-19 diventasse evidente, la grande maggioranza dei lavoratori europei lavorasse in modo preponderante dal proprio ufficio. L’84% del traffico in Italia era in azienda contro il 16% da remoto.

Nel marzo 2020, c’è stato un cambiamento significativo, ma forse non così marcato rispetto a come ci si potrebbe aspettare.

Dato che l’Italia è stata una delle prime nazioni europee ad essere così duramente colpita dalla pandemia, il confronto è netto, con il 69% del traffico che si sposta in telelavoro e il 31% che rimane in azienda.

Zscaler ha analizzato anche i volumi di traffico remoto delle singole app. Mentre non sorprende trovare in cima alla classifica delle più utilizzate Outlook e Office 365, può invece destare qualche sorpresa trovare in posizioni avanzate app consumer, come Youtube, Facebook e Netflix.

Questo a dimostrazione che molti lavoratori in remoto utilizzano i loro computer aziendali per attività di svago.

Come interessante parentesi, la Dashboard Zscaler Working from Anywhere Trends ha mostrato il recente successo della nuova piattaforma di streaming Disney+, lanciata in Italia a fine marzo 2020.

Negli ultimi sei mesi (ottobre 2020 – marzo 2021), il servizio ha visto la più grande impennata nei volumi di traffico di qualsiasi app in Italia sui portatili aziendali, con un aumento del 476%.