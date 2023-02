Valerio Rosano, Regional Director di Zyxel Italia e Iberia, ha incontrato la stampa per commentare i risultati dell’azienda nell’anno appena trascorso e delineare le tendenze attese per il 2023.

Il nuovo anno si apre con grande ottimismo per Zyxel Networks, che nel 2022 ha registrato performance eccellenti, con un fatturato in crescita del 35%. Il merito va ascritto al segmento Wireless, che ha registrato una crescita dell’80%, seguito dagli switch (+44%) e dai servizi di security (+20%).

Valerio Rosano, Regional Director di Zyxel Italia e Iberia

Queste performance hanno portato la sede italiana al primo posto Emea per fatturato, e addirittura nella prima posizione assoluta per installazione delle soluzioni di security (in particolare Nebula)

Il panorama 2023

La tendenza più evidente secondo Zyxel riguarda l’affermazione del lavoro ibrido, che si è diffuso in tutto il mondo durante l’emergenza legata alla pandemia ma si è poi affermato come una nuova modalità di gestire il bilanciamento tra lavoro e vita privata.

Queste novità repentine hanno però prestato il fianco agli attacchi informatici, che hanno raggiunto volumi record durante l’ultimo anno. Il lato positivo di questa difficile situazione è nella consapevolezza crescente da parte del le aziende, che finalmente stanno inizando ad adottare misure di prevenzione e protezione dei dati.

Rosano ha commentato: “Questa crescente consapevolezza è incoraggiante. Tuttavia, molte organizzazioni si affidano ancora a soluzioni come i gateway convenzionali, senza motori UTM avanzati o con analisi in tempo reale dei dati. Un approccio ormai inefficace a deviare l’ampia gamma di minacce che le reti di oggi si trovano ad affrontare”.

“Per questi motivi, le maggiori novità Zyxel di quest’anno saranno relative alla parte Security. L’obiettivo è quello di incrementare la capacità di rilevazione delle minacce e aumentare le performance di rete. Con un occhio di riguardo per le piccole realtà di rete che hanno bisogno di protezione perimetrale per l’accesso dei client dall’esterno. Client prevalentemente wireless che necessitano di punti di accesso sempre più aggiornati per quanto riguarda capacità e reattività”, ha proseguito Rosano.

Zyxel propone infatti soluzioni che propongono impostazioni di sicurezza predefinite e funzioni di configurazione gestibili da remoto in modo semplice su un’unica piattaforma tramite il cloud. Un pacchetto facile da usare, pensato per le piccole o micro imprese che offrono servizi di hotspot WiFi, ma che non dispongono di soluzioni di sicurezza dedicate.

Un altro fattore importante che prenderà piede nel 2023 è il passaggio alla nuova tecnologia Wi-Fi6E, che garantisce maggiori prestazioni rispetto agli standard precedenti e una resilienza maggiore soprattutto in scenari di alta densità, sia relativa ai client che al numero di access point installati nell’infrastruttura.

Transizione digitale e Pnrr sono grandi opportunità

Il potenziamento dei servizi di connettività e sicurezza informatica è favorito anche dai fondi PNRR per la riqualificazione degli impianti delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare le scuole e il settore del turismo e della cultura.

A questo proposito, Rosano ha dichiarato: “I fondi del PNRR sono un’occasione e un’opportunità di sviluppo per il canale. Per questo motivo Zyxel continuerà il percorso di affiancamento e di formazione dei propri partner seguendoli in tutti gli aspetti del business: dal riservare loro un sales account ad hoc, fino ad arrivare alla formazione con percorsi specifici, all’assistenza pre e post vendita, alle attività di co-marketing”.

Zyxel Networks vanta più di 8.000 rivenditori, mentre quasi 1.000 sono i partner certificati suddivisi nei livelli Ally, Silver e Gold. Il processo di certificazione è stato lanciato da Zyxel Italia ed è poi stato adottato anche negli altri Paesi europei.