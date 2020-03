Zyxel lancia Soho, lo switch multi-gigabit con 12 porte

Zyxel Networks, che fornisce soluzioni in cloud basate su IA per le realtà professionali, ha annunciato il lancio di due prodotti multi-gigabit progettati i piccoli uffici: lo switch multi-gigabit 12 porte Web Managed XGS1210-12, e lo switch Unmanaged XGS1010-12 a due porte da 2.5G e a due porte da 10G SPF.

I nuovi switch godono di una velocità delle porte fino a 10 Gbps, che supportano tutte le capacità di trasmissione dati dei dispositivi WiFi 6 di nuova generazione ed eliminano i colli di bottiglia di connessione tra i dispositivi wireless e reti cablate.

Secondo il produttore, sono questi i vantaggi specifici. Il primo è un’interfaccia a più velocità e più porte di connessione: ogni switch è dotato di 8 porte Gigabit e 2 porte RJ-45 in rame da 2,5 Gbps per supportare una vasta gamma di applicazioni e dispositivi.

Poi la presenza di QoS (Quality of Service), tramite cui può essere assegnata una diversa priorità alle diverse applicazioni, agli utenti o ai flussi video/voce/dati per garantire la disponibilità della rete e le massime prestazioni per le applicazioni critiche o il personale.

L’aggregazione dei collegamenti: è possibile combinare più porte sull’XGS1210-12 per creare un unico percorso dati ad elevata larghezza di banda per fornire maggiori velocità di trasferimento dati per trasferimenti di file di grandi dimensioni e per migliorare l’affidabilità della connessione.

Infine, la facilità d’uso: lo switch Unmanaged XGS1010-12 è un puro switch plug-and-play, mentre l’XGS1210-12 utilizza una semplice interfaccia di gestione grafica via web per una rapida implementazione e facilità di gestione.

«I nostri nuovi switch da 10G gestiti e non gestiti, combinati con le nuove schede di rete 10G PCIe, rendono veloce, facile e conveniente la migrazione della rete esistente a velocità di 10G».

«Eliminando i colli di bottiglia della velocità della rete, la produttività e l’affidabilità della rete aumentano notevolmente. Con l’aumento dell’adozione della tecnologia WiFi 6, l’aggiornamento della rete per fornire prestazioni multi-gigabit diventerà fondamentale per supportare le velocità fornite dalla nuova tecnologia wireless» ha spiegato l’azienda.