007: i servizi segreti britannici cercano un nuovo Q

Se amate James Bond e sognate di rivoluzionare la vostra vita, questa potrebbe essere un’opportunità più unica che rara perché i servizi segreti britannici, ovvero l’MI6, sono alla ricerca di un nuovo Q in grado di ideare e sviluppare la tecnologia operativa del futuro. Il peculiare annuncio di lavoro (purtroppo riservato ai soli cittadini britannici) è apparso online in un tweet di qualche giorno fa di Richard Moore, capo dei servizi segreti del Regno Unito.

Q, ovvero nome in codice del Quartiermastro, è una figura che all’interno della mitologia dell’agente segreto più famoso e amato della storia del cinema è responsabile per la creazione dei fantasmagorici gadget tecnologici a supporto di 007. Le domande per partecipare alla selezione potranno essere inviate entro il 26 maggio 2021. Secondo la Job Description fornita da Moore (potete leggerla qui), i servizi segreti di Sua Maestà sono alla ricerca di una persona in grado di fornire all’MI6 tecnologia all’avanguardia.

Il candidato (o la candidata) ideale per il ruolo di Q, o più formalmente, il direttore generale Q, dovrà essere una persona interessata a portare valore e vantaggi concreti alla sicurezza nazionale del Regno Unito e in grado di dimostrare integrità, coraggio e determinazione.

Oltre a questi requisiti morali, gli aspiranti Q devono possedere capacità di leadership collaborativa, sia in termini di lavoro in team con i tecnici dell’agenzia, sia in ambito di servizio pubblico, per intervenire su tecnologie innovative, al fine di intervenire tempestivamente sulle minacce e renderle opportunità in grado di condurre l’MI6 tra i leader dell’innovazione digitale.

Il ruolo di Q nella saga di James Bond è stato interpretato da diversi attori: Peter Burton, Desmond Llewelyn, Geoffrey Bayldon, Alec McCowen, John Cleese e Ben Whishaw. Nel corso dei 23 film della serie (il cofanetto James Bond Complete Collection è disponibile qui) la genialità di Q ha prodotto gadget assolutamente memorabili, quali, solo per elencarli alcuni, la cornamusa lanciafiamme, il pacchetto di sigarette esplosivo, i proiettili anti squalo, vari modelli di orologi superaccessoriati, l’auto invisibile, l’anello con videocamera e la pistola da polso. Ovviamente la lista è davvero lunghissima, fatta di gadget a volte inverosimili e sopra le righe e altre volte, invece, capaci di anticipare di decenni alcuni cambiamenti tecnologici.