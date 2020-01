Dopo lo straordinario successo del nostro articolo dedicato ai regali di Natale da regalare alle persone che odi, abbiamo pensato due cose: la prima è che dovete davvero odiarli i vostri nemici, perché altrimenti sarebbe difficile spiegare il successo della nostra “guida”; la seconda è che Amazon abbonda di prodotti davvero improbabili che – ci perdoneranno i produttori – non hanno davvero senso di esistere.

Se un quaderno da colorare a tema parolacce è, tutto sommato, un piacevole sollazzo, ci sono cose che circolano su Amazon che non hanno davvero senso ed è proprio su questo concetto che ci siamo voluti sbizzarrire domandandoci: “ma quale sarà la cosa più brutta messa in vendita?”. Domanda esige risposta, e dunque abbiamo passato qualche giorno battendo le pagine del popolare shop alla ricerca di tutta quella roba così brutta, ma così brutta che si fa difficoltà a capire quale possa essere il suo pubblico di riferimento. Scoprire poi che tutti questi prodotti sono stati poi realmente acquistati (e persino recensiti su Amazon) da qualcuno ci ha francamente strappato un sorriso.

Ora, sarà la nostra consapevolezza di quanto amiate l’orrido, sarà che ci serviva una scusa per fare una ricerca inutile su Amazon per staccare la spina dal nostro lavoro, fatto sta che siamo di nuovo qui a proporvi una “guida agli acquisti” dedicata ai prodotti brutti. Articoli così orribili, di cattivo gusto e insensati che… che… no dai, facciamo che gli date un’occhiata voi e poi ci fate sapere che ne pensate. Siete pronti? Speriamo di sì, perché questi sono “10 articoli davvero brutti in vendita su Amazon”. Buono shopping! (ROTFL).

10 articoli davvero brutti in vendita su Amazon

Ce lo immaginiamo il brainstorming che avranno avuto quei geni della “Bloomma” prima di realizzare questo porta fazzoletti: “dobbiamo coniugare le esigenze da starnuto dei nostri acquirenti con la loro passione per i sederini pelosi dei cani corgi! PRESTO! CI OCCORRE UN’IDEA!”. Qualche ora (e qualche bottiglia di vino) dopo, Bloomma avrà pensato che era una buona idea mettere in commercio un sederino di cane e di gatto in formato peluche, dal cui… ehm… ano, è possibile tirare fuori delle salviette da naso. Questi geni dell’igegneria del raffreddore hanno però fatto di più, in quanto il porta fazzoletti in questione non è solo morbido come un vero e proprio peluche, ma è anche predisposto per poter essere comodamente sostenuto dal retro del poggiatesta dei sedili di un’auto. Del resto che c’è di meglio per accogliere i propri passeggeri in auto?

Volete far capire a chi vi circonda che state vivendo un profondo disagio? Volete allontanare gli altri in modo semplice ma creativo? Siete preda facile di una fanciullezza interiore che mai vi ha lasciato e che forse mai vi lascerà? Allora perché non investire meno di 7 euro nell’acquisto di un “Handicorn”? Trattasi, sostanzialmente, di un set in plastica composto da 4 gambe e da una testa di unicorno che, infilato sulla mano vi aiuterà a trasformare il vostro arto in un (poco) elegante unicorno. Perché?

Perdonateci, non volevamo essere volgari, ma questo oggetto si chiama effettivamente “maschera culo” e, come immaginerete, altro non è che una maschera di plastica a forma di sedere. Ijin, azienda creatrice di questo oggetto di rara bellezza, cerca di venderla come “maschera di Halloween” ed a ben vedere fanno bene, perché non esiste oggetto più raccapricciante e spaventoso. La maschera culo è brutta già di suo (come idea, come realizzazione, come tutto), ma punta decisamente in alto quando ci si rende conto che non parliamo di un semplice paio di chiappe di gomma, ma di un paio di chiappe di gomma con tanto di occhi e bocca. Stranamente non ci sono recensioni Amazon per questo prodotto.

Se state organizzando una festa e siete alla ricerca di un orpello o un suppellettile che possa “ravvivare” l’ambiente, invece di puntare sulla solita e ormai banalotta Yankee Candle, perché non guardare a qualcosa di più “sofisticato”? Il nostro consiglio è di puntare direttamente a questa piccola macchina che crea bolle di sapone. Idea che, di per sé, sarebbe anche carina, se non fosse che questo specifico oggetto ha le fattezze di un ragazzo con i pantaloni abbassati, intento a “scorreggiare bolle di sapone”. Dotata anche di suoni adeguati all’occasione, la macchina funziona a pile ed è persino dotata di luci per illuminare il punto di diffusione delle bolle. Prima che ci diate degli ignoranti: sì, lo sappiamo che è ispirata al personaggio giapponese di Shin-chan, ma questo non la salverà.

Un oggetto che qualcuno in ufficio considera addirittura “carino”, quello della faccia antistress è uno dei recenti prodotti “di punta” del mercato del disagio di Amazon. Un mercato che fa scuola a sé ed in cui questa palla antistress ha persino una nutrita fetta di fan, come testimoniato dalle numerose recensioni sulla pagina di acquisto. La realtà dei fatti è che questa pallina non solo è davvero molto brutta ma, una volta acquistata, ci si rende conto che è anche fatta con la peggior plastica disponibile sul mercato, la cui consistenza è molto simile a quella delle ormai leggendarie “manine appiccicose delle patatine”. Ve le ricordate? Ripassiamo la storia: erano viscose, puzzolenti e incredibilmente inclini ad accumulare sulla loro superficie qualunque tipo di sporco, e così è questa palla antistress. Brutta, viscosa e puzzolente.

Per conservare un buon vino c’è bisogno di un buon tappo, non c’è metodo casalingo che tenga. Avere dei tappi, meglio ancora se in silicone adatto agli alimenti, è sempre una buona cosa, specie se siete degli amanti del vino e non vi va di vederlo andare a male in frigo perché non adeguatamente conservato dopo l’apertura. Ora, su Amazon esistono tante scelte carine e variegate, dai classici tappi che simulano l’aspetto di quelli in sughero, a trovate più colorate e divertenti a forma di frutta o animali. Ce n’è per tutti i gusti… e poi c’è questo tappo qui. Si tratta di una banana antropomorfa, con l’aspetto un po’ arcigno, che si presta a chiudere una bottiglia con… ehm…

Che ci crediate o meno, lì fuori c’è un sacco di gente che un feticcio per i brufoli che esplodono. Non stiamo scherzando: come per i video ASMR, ci sono tantissimi video simili su YouTube, con migliaia e migliaia di views. Addirittura, già da diversi anni, ci sono diversi programmi americani che trattano l’argomento, alcuni dei quali fanno una capatina, di tanto in tanto, anche tra i canali in chiaro del nostro paese. Secondo questa logica, era solo questione di tempo prima che qualcuno inventasse un antistress sul tema, ed infatti eccolo qui: sostanzialmente una tavoletta di gomma, da riempire con un apposito liquidi simil-pus, e da far scoppiettare all’occorrenza come una serie di brufoli. Ne esistono persino alcune versioni a forma di naso, con liquidi simili per aspetto e colore al pus vero e proprio. Ebbene sì: quando pensi di aver scoperto il fondo del disagio, il mondo sa ancora sorprenderti.

A meno che non viviate su Marte, saprete che negli ultimi anni c’è (giustamente) un gran fervore per la serie animata di Rick & Morty. Senza scendere nei dettagli di quella che è una serie animata bellissima, squisitamente consigliata ad un pubblico adulto, Rick & Morty ha lanciato la moda dei cetrioli, a causa di un episodio in cui uno dei personaggi, Rick, si trasforma in un cetriolo parlante. Da quel momento i cetrioli sono usciti dai panini ed anno invaso la cultura pop. Qualcuno, in questo tripudio di creatività ortofrutticola, deve aver pensato che sarebbe stata un’ottima idea mettere in commercio un gadget a forma di cetriolo dotato di un tasto per fargli cantare lo jodel, e questo è quanto. Una storia bellissima per un prodotto davvero incredibile.

Che ci crediate o meno, i terribili sandali a forma di pesce che vi avevamo proposto già lo scorso Natale sono stato uno degli articoli più regalati su Amazon. Se spulciate i numerosi gruppi su Facebook dedicati al disagio noterete carrellate di foto con regali di Natale brutti regalati da terzi, e tra queste gallerie del disprezzo ci saranno almeno 4 o 5 foto dedicate proprio a questo plasticoso articolo, ma ripassiamo le basi: si tratta sostanzialmente di un paio di sandali in plastica rigida ritraenti la forma e l’aspetto (per fortuna non l’odore, ma quello varia da persona a persona) di un pesce. Ne esistono ormai di varie fattezze, ma lo “stile classico” è quello di colore verde. Quando si dice l’eleganza.

Ed a proposito di grandi ritorni: noi ci siamo sforzati di cercare un capo d’abbigliamento che potesse essere il non plus ultra della bruttezza, ma nulla ha battuto la seconda (e giuriamo, ultima) riproposta dal nostro precedente articolo dedicato alle brutture di Natale, ma come il “Marsupio pancia” davvero non c’è nessuno. Questo marsupio è stato progettato per somigliare ad un villoso rotolo di pancetta, così da dare ancor più fascino ad un capo di abbigliamento, il marsupio appunto, che speravamo scomparisse nell’oblio delle (tante) pessime scelte fatte negli anni ’90 in tema di abbigliamento. Ma proprio come il marsupio originale, anche quest’icona della rozzezza sembra dura a morire.

