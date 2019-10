Abbiamo selezionato per voi 15 meravigliosi gadget dedicati al mondo di Harry Potter: dai Lego alle scarpe ce n'è davvero per tutti i gusti e tutte le tasche!

Il Natale si avvicina (più o meno) e come saprete non c’è momento migliore per rivivere le avventure de maghetto più famoso di cinema e librerie. Stiamo ovviamente parlando di Harry Potter e dell’ormai espanso brand del Wizarding World, nato assieme all’avvento del primo film della serie di Animali Fantastici che, come saprete, ci vedrà quest’anno orfani di una nuova produzione in sala.

Ciò detto, pur vero che non avremo alcun nuovo film quest’anno, ci è sembrato comunque doveroso proporvi un bell’articolo a tema, così da potervi offrire qualche “magico spunto” per qualche regalo, sia in vista dell’imminente Halloween che del succitato Natale. Il pretesto? L’arrivo del calendario dell’avvento Lego dedicato proprio ad Harry Potter che, come ogni anno, attenta pericolosamente alle nostre finanze… ma accidenti se è bello!

Eccoci quindi pronti ad offrirvi un nuovo appuntamento delle nostre guide agli acquisti dedicati al merchandising dei più popolari ed amati brand del mondo dell’intrattenimento! Dopo i precedenti appuntamenti dedicati a Dragon Ball e i Pokémon, facciamo oggi spazio al Sig. Potter ed resto del meraviglioso mondo immaginato da J.K. Rowling!

Il numero di gagdet dedicato al brand è francamente enorme, quindi abbiamo deciso di escludere dai giochi sia quei prodotti che sono comunemente noti a fan e collezionisti (uno su tutti le arcinote bacchette dedicate ai vari personaggi), impegnandoci comunque per offrirvi alternative adatte a tutte le tasche.

Mano al portafogli dunque! Questi sono 15 bellissimi gadget per un vero fan di Harry Potter, qualcuno sicuramente dirà: “ma avete ancora voglia di spendere soldi dopo tutto questo tempo?”. Always!

I Gadget di Harry Potter

I set Lego

E visto che li abbiamo citati in apertura, è impossibile non dedicare un paragrafo di questa lista ai numerosi set che Lego ha dedicato, anche in tempi recentissimi, al brand di Harry Potter. Oltre al succitato calendario dell’avvento, imprescindibile per un Natale degno dei migliori maghi, val la pena citare anche gli ultimi set arrivati sul mercato tra cui si distinguono il bellissimo Nottetempo e la tanto attesa Capanna di Hagrid. Due set dalle dimensioni e dal prezzo contenuti. Se poi siete alla ricerca di qualcosa di più massiccio e impegnativo, potreste sempre optare per il set dedicato all’Hogwarts Express, il cui prezzo è spesso oggetto di oscillazioni verso il basso, specie su Amazon.

» Clicca qui per vedere tutti i set LEGO di Harry Potter



Le monete della Gringot

Ogni mago che si rispetti ha bisogno di acquistare per sé solo il meglio che Diagon Alley possa offrire. Nell’attesa che il Ministero si decida a modernizzare i pagamenti tramite carte o digital pay, l’unica alternativa restano per ora le monete di metallo, che ogni buon stregone conserva con cura nelle cassaforti della Gringot! Qualora voi però siate dei semplici babbani, la Gringot vi sarà ovviamente preclusa, ma potrete comunque ripiegare su questo bellissimo set di monete in metallo, che ripropone galeoni e affini così come creati per i vari film della serie. La qualità è ottima (come del resto si confà ai prodotti Noble Collection), e le monete vengono per altro vendute in un semplice ma elegante cofanetto, con cui poterle ammirare ed esporre senza troppi pensieri. Occhio solo ai malandrini!

» Clicca qui per acquistare le Monete della Gringot



Le moleskine

Che siate studenti o meno, avere un’agenda in tasca o in borsa può tornarvi sempre utile. Se poi siete dei maghi di Hogwarts potrebbe capitare di doversi appuntare le dosi precise di una pozione, buttare giù lo schizzo di un glifo o una runa, o doversi segnare quella profezia in rime profetizzatavi durante la lezione di Divinazione. Insomma, quale sia il pretesto una bella agendina può farvi comodo, e se proprio siete in dubbio su quale acquistare diremmo che una delle iconiche Moleskine con copertina a tema Harry Potter potrebbe proprio fare al caso vostro. Disponibili in tanti colori diversi, con copertine impreziosite da illustrazioni a tema, le Moleskine di Harry Potter sono più che un mero quadernetto dove appuntarsi qualcosa, sono un vero e proprio oggetto di culto, ricercatissime e amate dai tanti collezionisti del Sig. Potter e non solo. La nostra preferita? La limited edition con copertina rigida raffigurante la Mappa del Malandrino. Imperdibile!

» Clicca qui per acquistare le agende Moleskine



La Mappa del Malandrino

E visto che siamo in tema. La Mappa del Malandrino è, ancora oggi, uno degli oggetti più belli che si possano possedere. A differenza di altre repliche, che scendono per forza di cose a compromessi, la mappa del malandrino era, e resta, fondamentalmente un enorme pezzo di carta pieghevole, la cui controparte “reale” non gode ovviamente di impronte e piedini vari in movimento (non potrete, insomma, scoprire chi gira per Hogwarts in tempo reale) ma resta sicuramente una delle repliche più pregevoli, fedeli e “soddisfacenti” dell’intero comparto di gadget dedicati al Wizarding World. Ne esistono molte versioni, ma desistete! Quella che vi offriamo è infatti quella con licenza originale, che non solo è un sintomo di garanzia costruttiva e dei materiali, ma anche di qualità di stampa e soprattutto “dimensioni”. E visto che le dimensioni contano, e chi dice il contrario mente spudoratamente, allora diciamo pure che l’unico neo di questo gadget è proprio nelle sue dimensioni. Chiusa può essere infatti esposta in una cornice o simili, ma aperta è un po’ complicata da incorniciare adeguatamente, quindi occhio a come sceglierete di conservarla!

» Clicca qui per acquistare la Mappa del Malandrino



La lampada polisucco

Se siete alla ricerca di una luce che rischiari le vostre notti insonni, o che dia semplicemente un tono all’ambiente, allora dovete assolutamente dare un’occhiata a questa lampada a forma di ampolla contenente la celebre pozione polisucco, con tanto di tappo di sughero ed etichetta. La lampada è in plastica ed è illuminata grazie a dei led interni che variano tra diverse sfumature di colore in modo naturale e continuo. Alimentata a pile (non incluse) è grande più o meno quanto un pugno ed è perfetta per essere esposta su di un comodino o una mensola senza creare troppo ingombro.

» Clicca qui per acquistare la Lampada Polisucco



Il set del Pensatoio

Avere un Pensatoio a portata di mano sarebbe quanto mai comodo. Uno non solo avrebbe a portata di mano i ricordi più preziosi della sua vita, con la possibilità di poterli nitidamente rivedere, ma non dimenticherebbe neanche cose importantissime, tipo la scadenza dell’affitto o di altre mensilità. Purtroppo avere un pensatoio non è possibile, ma i fan possono pur sempre rimediare con questo bellissimo set, composto da un taccuino a tema (molto, ma molto bello), due fiale di vetro (in cui eventualmente conservare lacrime) e una penna a forma di bacchetta di sambuco. Il set di scrittura arriva, per altro, con una confezione lussuosa e bellissima, e costituisce un ottimo regalo da fare a qualcuno di particolarmente smemorato. Il problema è che spesso quando si acquistano queste cose, non ci si sogna neppure di scriverci sopra.

» Clicca qui per acquistare Il Set del Pensatio



Il set da lettere

Forse oggi come oggi non è più molto in voga inviare lettere, ma dobbiamo ammettere che esse hanno ancora un certo fascino e donano alla comunicazione una certa classe. Classe che potete amplificare inviando missive con questo meraviglioso set da lettere brandizzato Harry Potter, con tanto di adesivi atti a riprodurre i sigilli in ceralacca con cui chiudere le vostre buste. Ogni set contiene 20 fogli di carta A5 a righe e 10 buste da 25,4 cm con rispettivi adesivi, ovviamente il tutto impreziositi dallo stemma di Hogwarts.

» Clicca qui Il set da lettere



Libro Pop-up

Chi vi scrive ha sempre trovato, nei libri pop up, un fascino d’altri tempi, ma anche un grande sforzo di ingegneria cartacea (qualora il termine esista, e se non esiste lo abbiamo appena coniato). Un libro pop up è un qualcosa che fa sempre un certo effetto e, per quanto non sia dei più comodi da leggere, resta un acquisto pregevole per i collezionisti e i fan dei gadget cinematografici, specie quando l’assemblaggio delle pagine restituisce scorci istantanei di rara, e cartacea, bellezza. I cima alla nostra lista c’è ben saldo un altro grande esponente del genere, ovvero il pop up dedicato a Il trono di Spade (ve lo consigliamo caldamente) ma anche questo di Harry Potter fa la sua bella figura, specie quando tra una pagina e l’altra si stagliano, magicamente, le scoscese e incantate guglie del castello di Hogwarts.

» Clicca qui per acquistare il Libro Pop-up



I puzzle 3D

Se siete cresciuti negli anni ’90, ricorderete sicuramente l’arrivo sul mercato dei “puzzle 3D”, primi pavidi esempi di puzzle la cui costruzione non era strutturata in piano, ma in 3 dimensioni, grazie all’utilizzo di pezzi stampati su gommapiuma leggera, che davano alla struttura profondità ma anche sostegno. All’epoca furono un successo modesto, complici i compromessi nel rapporto qualità/prezzo imposti dalla produzione di una volta, evidentemente non così convinta nella giustezza dell’investimento. Ebbene a 20 di distanza, la ditta Wrebbit ci sta riprovando, e stavolta il successo è più che discreto, complice l’intelligenza del produttore di accoppiare le strutture 3D all’amatissimo brand di Harry Potter. La qualità è superiore al passato, i pezzi sono più solidi, pur mantenendosi leggeri, e le pixellose stampe delle testure di una volta, hanno lasciato spazio a grafiche più rifinite, pulite e nitide. Dopo il timido lancio dei primi prodotti dedicati a Harry avvenuto a inizio anno, oggi Wrebbit si è fatta più audace proponendo diversi set per tutte le tasche, alcuni dei quali veramente apprezzabilissimi. Poiché parliamo di cifre, tutto sommato, molto modeste (dai 25 euro a salire), val la pena di elencarvi di seguito tutte le uscite reperibili ovvero:

» Diagon Alley

» Il negozio di Olivander

» Il negozio di Madam Malkin

» Negozio articoli di Quidditch

» Il Nottetempo

» La Tana della famiglia Weasley

» L’Hogwarts Express

» La Torre di Astronomia

» La Sala Grande



La scatola di dolci

Halloween si avvicina e non avete idea di cosa regalare alla vostra dolce metà (o a voi stessi)? Tranquilli, vi basterà affidarvi alla fantasia dei mastri dolciari di Diagon Alley che nel corso degli ultimi anni hanno messo in commercio anche per noi babbani diverse leccornie di cui abbiamo letto nei libri di J.K. Rowling. Il nostro consiglio? Quello di investire le vostre finanze in questa dolce gift box contenente una bottiglia di birra analcolica al caramello “Flying Cauldron”, una scatola di Bertie Bott’s Beans, una Cioccorana e una confezione di Jelly Slugs. Il tutto inserito in una bella scatola regalo con tanto di imbottitura interna in lana di legno.

» Clicca qui per acquistare la scatola di dolci



La scacchiera del Quidditch

Un’idea semplice, ma realizzata in modo sublime dalla Noble Collection, che ha creato questo set di scacchi ispirato al gioco del Quidditch. Il set sostituisce i tradizionali nero e bianco, con argento e dorato, contrapponendo le diverse case di Hogwarts in due coppie di fazioni: Grifondore e Tassorosso, contrapposti a Serpeverde e Corvonero. Tutti i pezzi sono ispirati al Quidditch, compreso il boccino d’oro, e ad arricchire il tutto c’è la scacchiera in sé, in legno, riccamente lavorata e decorata. Il prezzo non è per tutti, ed ovviamente si configura come un oggetto solo per veri fan che vorranno magari arredare la loro “sala comune” con quel tocco di Harry Potter che non guasta mai.

» Clicca qui per acquistare La scacchiera del Quidditch



La Pietra Filosofale

Oggetto culto della serie di Harry Potter, della Pietra Filosofale esistono diverse edizioni, ed anche in questo caso il nostro consiglio è di affidarvi alle sole riproduzioni della Noble Collection, essendo la licenziataria ufficiale del film per quanto riguarda le repliche ufficiali. Se, dunque, la pietra è ben nota ai fan grazie al ben noto set comprensivo di espositore, la novità che vogliamo suggerirvi di tenere d’occhio è la versione ciondolo della pietra, che permette quindi di portare il celebre gadget alchimistico al collo, per mezzo di una catenina placcata in oro. La pietra è piccola rispetto a quelle che sono le sue dimensioni regolari, ma è grande quel tanto che basta da fare bella mostra al vostro collo. Per altro viene venduta in una confezione semplice ma efficace, che la rende anche un ottimo regalo.

» Clicca qui per acquistare la Pietra Filosofale



La borsa di Newt Scamander

Tranquilli, lo sappiamo che il Sig. Scamandro non aveva con sé una borsa, ma una pregiata valigia da viaggio, tuttavia i tempi corrono ed andare in giro come Newt sarebbe quanto mai bislacco. Per fortuna arriva in nostro soccorso questa bellissima borsa, che per forma, colorazione e dettagli richiama apertamente alla celebre valigia. Realizzata in similpelle (per lo più poliestere), questa bellissima tracolla ha dei dettagli strepitosi, come la foderatura interna, in stile con la fattura tipica dell’epoca del film. Un prodotto dall’ottimo rapporto qualità prezzo che, per altro, non è neanche semplicissimo da vedere in giro.

» Clicca qui per acquistare la Borsa di Newt Scamander



La coppa del Torneo Tre Maghi

Lo sappiamo cosa state pensando. Questo è un oggetto che, al pari di altri memorabilia, come la Spada di Grofondoro o il Diadema di Corvonero, è sul mercato già da diverso tempo. Errato! Perché non parliamo della riproduzione da collezione dell’oggetto di scena (ancora una volta Noble Collection, e dunque qualità) ma di una lampada d’atmosfera, ovvero di un oggetto con cui di certo non potrete leggere un libro, ma potrete dare comunque un tocco in più al vostro arredamento. Alimentata a batterie AAA, questa versione della celebre coppa si illumina alla base di un intenso colore azzurro, ricalcando quello che è l’aspetto dell’originale oggetto magico. La qualità costruttiva è sufficiente e d’effetto, per un rapporto qualità prezzo di tutto rispetto, specie se si considera le misure (è alta ben 25 centimetri) e la buona luce che i led riescono a restituire.

» Clicca qui per acquistare la Coppa del Torneo Tre Maghi



Le Vans

Ultime ma non ultime di questa lista, vi segnaliamo le bellissime Vans dedicate al mondo di Harry Potter, prodotte su licenza dalla famosa marca di sneakers proprio nel corso di quest’anno. Disponibili in diversi modelli, queste Vans sono agghindate a festa per richiamare in modo evidente al brand di J.K. Rowling, rappresentando un vero e proprio must per i fan. Comode e bellissime va detto che non sono proprio a buon mercato e, detto fra noi, si tratta di un oggetto cult che una volta acquistato non andrebbe mai neppure usato onde evitare di intaccarne la bellezza e il valore. Certo, nulla vi vieta di comprarne un paio in più.

» Clicca qui per acquistare la Vans di Harry Potter

