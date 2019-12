10 decorazioni di Natale a tema Disney

Il Natale si avvicina, e le decorazioni per il vostro albero e la vostra casa sono la parte più importante degli addobbi! Non state dimenticando nulla? Siete alla ricerca di un accessorio affascinante e che richiami i vostri cartoni animati preferiti, e soprattutto senza età? Non vi resta che consultare la nostra selezione di decorazioni a tema Disney, dedicate al vostro albero di Natale e alla vostra casa! Godetevi la lista qui sotto, ricca di spunti interessanti e alla portata di tutti voi!

1. Topolino e i suoi amici – Ornamento natalizio da appendere

Potevamo cominciare questa carrellata evitando di proporvi il re di casa Disney? Ovviamente no! Motivo per cui vi presentiamo un ornamento decisamente natalizio rappresentante Mickey Mouse e i suoi amici, ossia Minni, Olaf, Paperino, Cip, Ciop e Trilli, accompagnati dalla scritta “Noel” in 3D con brillantini e da un festone 3D con scritta “Joyeux”. Ogni personaggio è curato nel dettaglio: abiti natalizi scintillanti e colori sgargianti faranno da padroni a questo dono da appendere dove meglio preferite.

2. Paesaggio Disney illuminato

Non solo oggetti da appendere, ma anche da osservare e gustare durante tutto il periodo natalizio! Si tratta del paesaggio illuminato rappresentante la magia del Natale Disney, una riproduzione magica in 37×50 cm, la quale raggruppa parecchi personaggi Disney, grazie a un’accurata selezione che ben ripropone la maggior parte dei personaggi classici Disney in una ambientazione innevata e magica.

3. Palle natalizie a tema Frozen

Potevano mancare i personaggi del mondo più bianco e freddo di Disney? Come rinunciare alle palline natalizie a tema Frozen? Ciascuna rappresenta i diversi volti che hanno popolato i due film della saga e che hanno riscaldato il freddo regno di Arendelle, così come potranno portare colore, gioia e un bel tocco di magia fantastica anche nelle nostre case.

4. Ornamenti natalizi a tema Bella e la Bestia

Uno dei più classici racconti popolati da giustizia e bontà non potevano che essere partecipanti della festa più gioiosa e felice dell’anno. La storia de La Bella e la Bestia torna nelle nostre case grazie a 4 decorazioni tutte diverse che ritraggono i protagonisti della storia in diversi momenti salienti, come il ballo di Belle e la Bestia, e i principali “ornamenti” del castello di Belle.

5. Principesse Disney – Belle e Cenerentola

Rimanendo sempre a tema Principesse Disney, riproponiamo un’altra figure di Belle accanto a un’altra bellissima principessa davvero “da favola”: Cenerentola. Due delle classiche principesse delle storie più longeve del mondo Disney entreranno in casa nostra per avere un posto tutto loro sul nostro albero, o dove preferiamo, sempre ben distinte dal resto delle decorazioni grazie alla loro bellezza.

6. Pallina natalizia con piume a tema La Sirenetta

Un’altra principessa Disney si racconta e si esprime in una pallina di vetro con un tocco di classe grazie alla piuma dello stesso colore del suo abito. Parliamo di Ariel, la Sirenetta dalla lunga chioma rossa e morbidissima, che incanta il nostro albero posizionandosi all’interno di una palla natalizia che la protegge e le dona un tocco di classe e di preziosità in più.

7. Pallina natalizia a tema Alice nel paese delle meraviglie

Rimaniamo nel mondo delle palle natalizie, stavolta però di quelle classiche con decorazioni sulla loro superficie: si tratta questa volta della piccola Alice e dei suoi compagni nel Paese delle Meraviglie. Una pallina dal fondo bianco rappresentante parecchi personaggi della storia, tutti dipinti con il rispettivo profilo in rosso e facendo così risaltare la sola figura di Alice, per donare un tocco piuttosto natalizio all’intera creazione.

8. Frozen 2 – Set personaggi da appendere all’albero di Natale

Torniamo nel mondo di Arendelle, questa volta però non con delle palline, ma semplicemente con figure da appendere all’albero di Natale, ciascuna rappresentante ogni singolo personaggio della storia. In questo modo potremo approfittare del set completo di decorazioni in plastica infrangibile da 3 “a 4” di altezza, ognuna con il suo cordino già compreso. Cosa aspettate a ornare il vostro albero con le migliori rappresentazioni del mondo di Frozen 2?

9. Pallina di Natale a tema Lilli e il Vagabondo

Un classico Disney, prossimamente sugli schermi dei nostri cinema, torna prima ancora nelle nostre case con una decorazione molto semplice, quanto tenera e magica per Natale. Si tratta della pallina per l’albero di Natale a tema Lilli e il Vagabondo, in una pallina di vetro all’interno della quale sono stati collocati i due cagnolini nella tipica scena del ristorante, un momento iconico della storia del cinema Disney.

10. Pallina di Natale a tema Bella Addormentata nel bosco

Per concludere questa carrellata, non potevano mancare le tre fate tratte dalla storia de La bella addormentata nel bosco, le tre madrine tanto tenere quanto onnipresenti, che potranno vegliare anche sulla nostra abitazione, o sull’ambiente nel quale le collocheremo, proprio come avviene anche nella storia.