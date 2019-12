I 10 migliori set LEGO vintage: un tuffo nella storia dei mattoncini colorati

Quali sono i 10 migliori set Lego vintage ad oggi? Nel corso dei decenni LEGO ha prodotto, venduto e fatto costruire milioni di set. Alcuni di essi sono diventati negli anni dei tesori non solo per l’effetto nostalgia ma anche per il prezzo a cui vengono battuti sulle aste di E-Bay o il valore che raggiungono su Bricklink e nei mercatini d’antiquariato. Che siate dei nostalgici, appassionati, collezionisti o investitori di LEGO questo articolo può diventare un’utile guida per il vostro prossimo acquisto. Sempre che possiate permettervelo.

Vi proponiamo dieci set LEGO vintage e fuori produzione corredati da una utile legenda, come di seguito spiegato.

Notare bene: tutti i voti vanno da 1 a 10.

Overall: voto del set LEGO nella sua totalità.

Minis: voto dedicato agli omini LEGO inclusi nel set. Il voto migliora in base alla rarità, alle caratteristiche uniche, agli accessori e alla tipologia di stampa (printing) delle minifigures più amate in tutto il mondo. Nel caso le minifigures non siano presenti il voto sarà Np.

Design: voto sul modo in cui i pezzi vengono assemblati. Viene privilegiata l’originalità e il divertimento nell’assemblaggio, la giocabilità del prodotto, l’aspetto finale del set completato.

Pezzi/prezzo: il voto si basa sul rapporto fra la quantità dei pezzi inclusi e il costo attuale del set. Se il set è fuori produzione ci si rifà a quanto rinvenibile su Ebay per una copia con la scatola ma non sigillata o quanto offerto dai venditori terzi su Amazon.

“Woosh factor”: il voto si basa su quanto bene e con quanta soddisfazione il set può essere tenuto in mano e fatto volare nella propria stanza, studio o ufficio. Tornate bambini grazie alle valutazioni di Japo L’Orbo!

Investimento: il voto si basa su quanto probabilmente il set guadagnerà valore economico se tenuto sigillato con una scatola in buone condizioni. Tutti i set LEGO nel tempo guadagnano valore ma un punteggio alto in questa voce significa essere sicuri che i collezionisti faranno di tutto per averlo MINT. Se il set è fuori produzione il voto indica quanto è ricercato dai collezionisti.

Sotto la foto del set troverete pertanto una breve descrizione del prodotto, le sue particolarità più belle e una tabella come questa:

Nome del set N° set Costo N° pezzi Voce Punteggio Overall 10 Minis 10 Design 10 Pezzi/prezzo 10 “Woosh factor” 10 Investimento 10

375 – CASTELLO “GIALLO” – LEGO CASTLE

Questa gemma per i fanatici del LEGO Castello è stata prodotto nel lontano 1978. Oggigiorno su Ebay vengono persino venduti i box vuoti di questo set che, oltre ad essere stato una pietra miliare, è davvero divertente da costruire. Sovrastano su tutti i mattoncini di un fulvido giallo le minifigures: 4 fanti e 4 cavalieri (i cavalli devono essere costruiti) con pettorina adesiva caratterizzata da diverse araldiche, celate per elmi vintage (che non stavano mai montate) e armi grigio chiaro. Oggi il set viene venduto aperto (ma con scatola) intorno ai 350 euro e, a mio parere, li vale tutti. Occhio però al venditore: molti set sono ricostruiti con pezzi di color giallo provenienti da altre scatole.

Castello “giallo” 375 350€ circa 779 Pzs Voce Punteggio Overall 10 Minis 10 Design 8 Pezzi/prezzo 9 “Woosh factor” 2 Investimento 8

6990 – MONOROTAIA SPAZIO – LEGO SPACE

Il LEGO spazio degli anni ‘80 ha un gusto particolarmente vintage, soprattutto oggi che viviamo in un momento di revival (anche grazie a “Stranger Things”) della decade. Il set 6990 Monorotaia Spazio (1987) è stato il desiderio segreto per molto bambini dell’epoca. Già costoso ai tempi in cui stava sugli scaffali del vostro “negozio di giocattoli di fiducia”, è un set sontuoso, composto da un centro comando sferico dai grandi vetri blu trasparenti, una monorotaia con relativo treno e la banchina di scarico. Il set prometteva infinite avventure nel cosmo della LEGO. Il set comprendeva solo 5 astronauti (3 gialli e 2 blu) che anche per gli standard dell’epoca non facevano urlare al miracolo.

Monorotaia spazio 6990 400€ circa 731 Pzs Voce Punteggio Overall 10 Minis 5 Design 8 Pezzi/prezzo 8 “Woosh factor” 8 Investimento 8

6067 – LOCANDA FORTIFICATA (Guarded Inn) – LEGO CASTLE

Nella sua eleganza e numero contenuto di pezzi questo set è davvero un piccolo gioiello uscito nel 1986 e ristampato per una edizione speciale nel 2000. Il muro rosso con le travi in vista era un pezzo unico, trovabile solo in questa confezione. Il set era modulare per essere affiancato al Castello del Leone (King’s Castle), dell’Aquila nera (Black Falcon Fortress) ed è stato il primo set Castello con personaggi civili. Il set vi farà riassaporare la magica atmosfera del castello classico mai eguagliata nelle versioni più moderne.

Locanda fortificata 6067 250€ circa 230 Pzs Voce Punteggio Overall 10 Minis 9 Design 9 Pezzi/prezzo 8 “Woosh factor” 6 Investimento 8

6769 – FORT LEGOREDO – LEGO WILD WEST

Fort Legoredo (1996) non ha mai deluso i fortunati bambini che se lo erano potuto permettere. Con le sue palizzate marroni che facevano risparmiare i tempi di costruzione e le numerose giubbe blu a difesa del perimetro (erano incluse ben 10 minifigures) era perfetto per riprodurre battaglie contro i nativi americani oggi assolutamente (e a buon ragione) not politically–correct. Il bello di questo set non era tanto il design o il processo costruttivo (a dire il vero abbastanza basico) ma l’effetto scenografico finale. Anche nei moderni diorami dedicati al far-west Fort Legoredo spicca inalterato e maestoso.

Fort Legoredo 6769 180€ circa 668 Pzs Voce Punteggio Overall 9 Minis 8 Design 6 Pezzi/prezzo 9 “Woosh factor” 4 Investimento 7

10210 – IMPERIAL FLAGSHIP – LEGO PIRATES

Il LEGO pirati ha sempre prodotto dei set bellissimi, sin da quando la serie è stata sviluppata alla fine degli anni ’80. Il reboot del 2010 con le minifigs “giacca rossa” non ha deluso i fan. Questo set è la nave LEGO delle serie Pirates più grande mai proposta: 75 cm di lunghezza, tre alberi, 8 cannoni, 9 uomini di equipaggio. Un vero mostro dei mari! Il design moderno (ma simile a quello dei vascelli classici ad es. il 6286, Skull’s Eye Schooner) non la fa sfigurare, anzi, la trasforma in un vero masterpiece per la vostra collezione.

Imperial flagship 10210 900€ circa 1664 Pzs Voce Punteggio Overall 10 Minis 9 Design 10 Pezzi/prezzo 8 “Woosh factor” 8 Investimento 9

10123 – CLOUD CITY – LEGO STAR WARS

La LEGO stupì tutti i fan nel mondo quando agli inizi del 2000 cominciò a produrre set brandizzati nella “Galassia Lontana Lontana” più famosa del mondo. Questo set è stato per anni un vero tesoro, raro e ricercato, permetteva di ricreare le scene più importante de “l’Impero colpisce ancora” e di avere l’esclusiva minifigures di Lando Carlissian. Oggi però, rispetto all’appena uscito, meglio costruito, più ricco e con decine di minifigs 75222 (Tradimento a Cloud City) il set ha perso gran parte del suo fascino. A meno che non siate dei veri collezionisti vi suggerisco di comprare finché potete il bellissimo nuovo set (in proporzione molto meno costoso) e lasciare quello classico ai rivenditori di Ebay.

Cloud City 10123 2000€ 698 Pzs Voce Punteggio Overall 7 Minis 9 Design 7 Pezzi/prezzo 5 “Woosh factor” 6 Investimento 10

852293 – GIANT CASTLE CHESS SET – LEGO FANTASY CASTLE

Quando la LEGO era in trattativa per produrre i set sul Signore degli Anelli aveva testato il mercato con una serie castello fantasy “generica” che in molti ancora ricordano per gli splendidi orchi e nani che popolavano il brand. Uno dei prodotti meglio fatti e superbo per l’effetto scenico e display è stata la scacchiera gigante (2008). Mai la LEGO produsse una scacchiera tanto grossa e ricca di dettagli (43 cm di lato, 33 minifigures, 2292 pezzi, 8 chili di lego). Se amate le minifigures e vi piace giocare a scacchi, beh, questo è un pezzo che non può mancare.

Giant castle chess set 852293 1500€ 2292 Pzs Voce Punteggio Overall 10 Minis 10 Design 8 Pezzi/prezzo 8 “Woosh factor” 1 è troppo pesante! Investimento 10

9474 – LA BATTAGLIA DEL FOSSO DI HELM – LEGO LORD OF THE RINGS

Dal fantasy generico al fantasy classico: la battaglia del fosso di Helm riproduce una delle scene più iconiche dei Libri e dei film del Signore degli Anelli. Il set nel tempo non ha guadagnato molto valore, forse a causa delle sue proporzioni che lo fanno a tutti gli effetti sembrare un “mini castello” ma rimane un must-buy per gli appassionati di Tolkien. Ben 8 minifigures popolano il Fosso di Helm e sono davvero una buon inizio per ricreare le vostre battaglie fantasy.

La battaglia del fosso di Helm 9474 200€ 1368 Pzs Voce Punteggio Overall 7 Minis 8 Design 7 Pezzi/prezzo 9 “Woosh factor” 5 Investimento 4

8043 – ESCAVATORE MOTORIZZATO – LEGO TECHNIC

Il lego Technic è una serie amatissima e non poteva mancare in questa TOP TEN. Il giallo escavatore motorizzato è un modello che è stato aggiornato ma qui vi parlo del primo ed originale 8043. Il suo doppio telecomando ad infrarossi muoveva la cabina di pilotaggio, alzava e abbassava il braccio articolato e azionava la cucchiaia. Il modello, lungo ben 45 cm, è inoltre ricostruibile in una Pala Cingolata. Un pezzo da collezione solo per i più esigenti.

Escavatore motorizzato 8043 700€ circa 1123 Pzs Voce Punteggio Overall 9 Minis Np Design 9 Pezzi/prezzo 7 “Woosh factor” 8 Investimento 9

21103 – THE DELOREAN TIME MACHINE; BACK TO THE FUTURE – LEGO IDEAS

Ritorno al Futuro è un altro film mitico nonché uno dei primi set LEGO IDEAS (ex LEGO CUUSOO), prodotti cioè dietro richiesta dei fan, ideati da un fan e riprogettati dai designer LEGO. Il modello e le due minifigs incluse, Marty McFly e Dr. Emmet ‘doc’ Brown è la iconica macchina (La DeLorean) modificata per poter viaggiare nel tempo. Nel box sono presenti dei pezzi aggiuntivi per poter modificare la macchina in base al film preferito della famosa trilogia. Al tempo costava solo 39,99 euro, e il suo valore negli anni è solo aumentato.

The DeLorean Time Machine 21103 200€ circa 401 Pzs Voce Punteggio Overall 8 Minis 10 Design 8 Pezzi/prezzo 6 “Woosh factor” 10 Investimento 10

Cosa ne pensate dei nostri suggerimenti? Buoni acquisti!