100.000$ di premi per i giocatori di Warhammer Age of Sigmar: Champions

Play Fusion è pronta a premiare i campioni del suo Warhammer Age of Sigmar: Champions con un montepremi totale di 100.000$

Una notizia che farà piacere ai giocatori di Warhammer Age of Sigmar: Champions riguarda l’importante decisione di Play Fusion di mettere in palio premi in denaro per il proprio circuito di gioco organizzato. La cifra annunciata dallo sviluppatore di questo card game, per la stagione competitiva 2019 è notevole: Play Fusion ha infatti annunciato di voler investire un totale di 100.000$ da suddividere nei vari eventi in programma per il circuito ufficiale City Championships.

Si partirà a maggio (il primo evento si terrà il 4 maggio a Rochester – New York) e l’intera stagione competitiva consterà di 18 eventi City Championships. In questo circuito i contendenti si sfideranno per per il primo premio di 1.000$, più altri premi minori per i migliori 8 classificati.

Tra questi saranno previsti 3 eventi particolarmente importanti, in cui il primo classificato potrà aggiudicarsi una cifra superiore ai 1.000$. I vincitori di del City Championship UK Games Expo di Birmingham e Origins in Ohio, potranno tornare a casa con 5.000$, mentre il vincitore del torneo in programma al prossimo GenCon verrà ricompensato con un imponente premio di 20.000$!

Questa prima stagione competitiva proseguirà fino ad agosto, concludendosi con l’evento del GenCon, e si svolgerà interamente tra gli Stati Uniti (12 date) e il Regno Unito (6 date). L’obiettivo per le prossime stagioni sarà quello di organizzare degli eventi City Championships che possano svolgersi in altre nazioni europee e ampliare così il bacino dei propri giocatori.

Oltre agli eventi City Championships, Play Fusion ha in programma anche dei circuiti torneistici meno impegnativi, che saranno ospitati dai negozi di giochi. Si tratta del Trial of the Champions. Organizzato in occasione della release del nuovo set Savagery, permetterà ai giocatori di competere per aggiudicarsi carte rare, speciali e altri premi esclusivi.