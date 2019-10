15 Uomini, Rick & Morty e L’Isola dei Vulcani ecco le novità Pendragon Game Studio di Ottobre

In uscita il 18 ottobre le novità Pendragon Game Studio. Si tratterà dei giochi 15 Uomini, Rick & Morty - 100 Giorni e L’isola dei Vulcani

Pendragon Game Studio ha annunciato alcune novità che a breve andranno ad arricchire la sua ampia offerta ludica. A partire dal 18 ottobre 2019 saranno distribuiti sul mercato italiano tre nuovi giochi in scatola: 15 Uomini, Rick & Morty – 100 Giorni e L’Isola dei Vulcani.

15 Uomini



Un gioco a tema pirateria, per 2-5 giocatori dai 14 anni in su, ideato da Emanuele Briano e Alessandro Ciceri. In 15 Uomini ognuno dei partecipanti vestirà i panni di uno dei membri di una ciurma pirata. Lo scopo del gioco sarà quello di scatenare un ammutinamento, o nel caso del capitano guadagnarsi il favore del proprio equipaggio, attraverso inganno sotterfugio e corruzione. Non importa come si riuscirà a convincere gli altri, il fine giustificherà i mezzi, l’importante sarà avere la meglio sugli altri giocatori.

Contenuto: 1 plancia di gioco, 54 carte, 18 dobloni in legno, 5 segnalini in legno, 1 regolamento.

15 Uomini avrà un prezzo di 24,90 euro (Link Dungeondice).

Rick & Morty – 100 Giorni



Il gioco in scatola ispirato al popolare show animato di Adult Swim, ideato dal game designer Oscaro Arevalo, farà esplorare ai suoi giocatori (da 2 a 4) i luoghi più incredibili della galassia. I giocatori competeranno per diventare i Rick & Morty più forti di tutte le dimensioni e avere il controllo del multiverso. Per riuscire in questa impresa, i giocatori, dovranno viaggiare attraverso le varie dimensioni cercando di chiudere quanti più portali possibili, utilizzando folli invenzioni e una consistente dose di politicamente scorretto.

Rick & Morty – 100 Giorni avrà un prezzo di 29,99 euro (Link Dungeondice).

L’Isola dei Vulcani



L’Isola dei Vulcani sarà un gioco competitivo per 2-4 giocatori, ideato da Andrea Mainini e Luciano Sopranzetti. I giocatori dovranno cercare di tenere il proprio popolo al sicuro dalla furia degli dei e della natura, ergendo grandi statue votive realizzate in pietra lavica.

La costruzione dei grandi Moai richiederà una pianificazione strategica: bisognerà scegliere la posizione migliore sull’isola, in grado di garantire protezione alla propria tribù e la distruzione dei villaggi degli avversari.

Contenuto: 21 aree modulari, 8 vulcani, 70 moai, 25 segnalini ì, 30 villaggi, 5 gettoni, 8 tessere vulcano, 1 dado, 1 tabella segnapunti e 1 regolamento.

L’Isola dei Vulcani avrà un prezzo 39,90 euro (Link Dungeondice).