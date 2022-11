Il 13 novembre 2005 rimane ancora oggi una data indelebile nelle menti dei fan della WWE. Sono passati esattamente 17 anni dalla scomparsa di Eddie Guerrero, uno dei wrestler più carismatici e atletici di sempre. Con il suo personaggio di “Latino Heat”, Eddie ha saputo intrattenere milioni di fan in tutto il mondo, interpretando alla perfezione sia il ruolo del buono, sia del cattivo.

17 anni senza Eddie Guerrero in WWE

La morte di Eddie, avvenuta per via di un arresto cardiaco a soli 38 anni, divenne un caso mediatico senza precedenti, soprattutto in Italia dove all’epoca la WWE era trasmessa in chiaro e il lottatore messicano era senza ombra di dubbio il più amato dai fan. Vince McMahon decise poi di organizzare una puntata di Raw e una di SmackDown interamente in suo onore, e di introdurlo poi nella Hall of Fame nel 2006.

Il culmine della carriera di Eddie Guerrero risale al 15 febbraio 2004, in occasione del PPV No Way Out, dove riesce a sconfiggere Brock Lesnar nel main event dello show, diventando per la prima volta in carriera WWE Champion. Eddie sarebbe poi arrivato a WrestleMania XX da campione in carica, difendendo con successo il titolo dall’assalto di Kurt Angle. Nel 2005 Eddie diede vita a una delle storyline più discusse di sempre assieme a Rey Mysterio, contendendosi la custodia del figlio Dominik (adesso un wrestler full time sugli schermi della WWE). Da lì nacque la celebre frase “I’m Your Papi” che Eddie continuò a citare sulla sua t-shirt poco prima della scomparsa.

17 years since we lost Eddie Guerrero… Missed every single day Viva La Raza ❤️ pic.twitter.com/8HkTumMQow — WWE on BT Sport (@btsportwwe) November 13, 2022

L’ultimo match televisivo di Eddie Guerrero risale all’11 novembre 2005 in quel di SmackDown contro Mr. Kennedy. A vincere fu proprio il messicano, ma per squalifica, utilizzando uno dei trucchetti che lo avevano reso celebri: ingannare l’arbitro e fingere di essere stato colpito con una sedia. Se non fosse scomparso, Eddie avrebbe senza alcuna ombra di dubbio vinto ancora una volta il WWE Championship.

Dove guardare la WWE in Italia

Vi ricordiamo che le puntate settimanali della WWE (Raw, SmackDown e NXT) sono disponibili con il commento in italiano sulla piattaforma Discovery+. I Premium Live Event sono invece visibili in esclusiva sul WWE Network.