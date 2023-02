Se, come noi, avete la passione per i set Lego e siete sempre alla ricerca di occasioni fantastiche per acquistare set rari e prestigiosi, ma a prezzi scontatissimi, allora non dovreste davvero ignorare questa offerta propostaci da Lego Store, e relativa allo splendido set dedicato al leggendario Atari 2600!

Stiamo parlando di un set davvero bellissimo, che riprende in pieno la forma della classica console Atari, ed il cui costo originale sarebbe di ben 239,99€, oggi scontati ai più abbordabili 191,99€, e dunque con un abbassamento del 20% rispetto al prezzo di partenza!

Si tratta, senza dubbio, di un ottimo affare, per un set che, una volta ritirato, diventerà certamente un pezzo altamente collezionabile e che, per questo, andrebbe acquistato subito senza pensarci troppo!

Del resto, la realizzazione è straordinaria, e con i suoi 2532 pezzi, il set dedicato all’Atari 2600 ricalca in pieno il design della console originale la cui livrea, come ricorderete, era originariamente impreziosita da degli inserti in finto legno, qui per altro splendidamente “riprodotti”, ma ovviamente in salsa Lego.

Non manca nemmeno il classico joystick, qui non solo perfettamente riprodotto, ma anche dotato di parti mobili, offrendo un feeling non solo fedelissimo, ma anche accattivante, visto che la sensazione è quella di avere per le mani un vero controller d’epoca seppur, ovviamente, non funzionante.

Come se non bastasse, il set include anche 3 riproduzioni in mattoncini di altrettanti titoli classici, ovvero Asteroids, Centiede e Adventure che, oltre alle cartucce, sono anche rappresentati da 3 mini diorama, che richiamano a grandi linee i concept dei 3 giochi.

Le cartucce possono essere persino inserite nella console, ed al loro inserimento un pannello mobile della console rivelerà un comparto segreto, contenente una scena di una cameretta in stile anni ’80, per un richiamo nostalgico ai tempi che furono.

Ciò detto, non ci ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina lego Store dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito il vostro acquisto, così che possiate accaparrarvi questo splendido set prima che essa vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!