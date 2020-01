2019 e giochi da tavolo: scopriamo le statistiche della top 50 di BGG

Sono stati resi noti in questi giorni su BGG (una delle più grandi community online di giocatori a livello mondiale) i dati statistici riguardanti i primi cinquanta giochi da tavolo più giocati e votati nell’ultimo anno. Per chi si stesse chiedendo cosa significhi BGG, si tratta dell’acronimo di BoardGameGeek, ovvero un sito internet contenente “tutto quello che riguarda il mondo del gioco da tavolo” che sicuramente costituisce la risorsa principale a cui ogni addetto ai lavori, o semplice appassionato, fa riferimento per conoscere ogni dettaglio di ogni gioco prodotto. Al momento, mentre stiamo scrivendo l’articolo, il database contiene 113.170 giochi catalogati, ma probabilmente nel momento in cui lo starete leggendo, il numero potrebbe essere già aumentato. Numeri importanti, che combinati con quelli di affluenza al sito, permettono di ottenere una panoramica dell’andamento dei gusti dei giocatori, che spesso poi si riflettono anche sul mercato. In questo specifico caso i dati presi a riferimento sono quelli che vanno dal primo gennaio 2019 al primo gennaio 2020.

Top5 per incremento di punteggio in statistica nel 2019

Azul : 15730

: 15730 Terraforming Mars : 14081

: 14081 Scythe : 10674

: 10674 Gloomhaven : 9549

: 9549 7 Wonders Duel : 9435

I migliori 5 per aumento di proprietari nel 2019

Azul : 23117

: 23117 Terraforming Mars : 19053

: 19053 Gloomhaven : 15004

: 15004 7 Wonders Duel : 14755

: 14755 Scythe : 13913

I migliori 5 per aumento delle partite giocate nel 2019

Azul : 89925

: 89925 Terraforming Mars : 85168

: 85168 Gloomhaven : 83304

: 83304 Scythe : 43329

: 43329 7 Wonders : 40464

Totali e medie

Aumento totale dei voti: 212887 = 4258 avg per partita

per partita Aumento totale dei proprietari: 285826 = 5717 avg per partita

per partita Aumento delle giocate totali: 892775 = 17855 media per partita

Variazione totale della valutazione: +0.336

Giochi usciti dalla Top 50

Keyflower (classifica da 46 a 51)

(classifica da 46 a 51) Specie dominanti (classifica da 49 a 52)

Caylus (classifica da 47 a 54)

(classifica da 47 a 54) Rising Sun (classifica da 50 a 61)

Giochi entrati nella Top 50

Wingspan (classifica da N / A a 30)

(classifica da N / A a 30) Root (classifica da N / A a 39)

(classifica da N / A a 39) Nemesis (classifica da N / A a 46)

(classifica da N / A a 46) Anachrony (classifica da 61 a 48)

Considerazioni sui numeri

Questi dati ci mostrano come un titolo del calibro di Gloomhaven, dal peso e il costo non indifferente, forte sicuramente della sua prima posizione nella classifica generale del sito, sia passato da 34.913 copie registrate a 49.917, per un incremento di ben 15.004 copie in un solo anno! Numeri impressionanti se si pensa che stiamo parlando di un titolo uscito nel 2017.

Con l’arrivo previsto a febbraio dell’edizione italiana, a cura di Asmodee Italia, prevediamo per il prossimo anno un incremento di copie e soprattutto di partite giocate, al momento attestate a 231.000 circa.

Se invece vogliamo parlare di conferme, abbiamo 7 Wonders Duel, splendido gioco per due giocatori che con un incremento di 14.755 si porta ad un totale di 71.985 possessori da 2015, scendendo però di quattro posizioni in classifica generale, dalla tredicesima alla diciassettesima posizione. Sicuramente più preoccupanti le sorti del genitore, 7 wonders, capolavoro del 2010 scivolato al 49° posto, ma che secondo i dati di quest’anno risulta fra i cinque titoli più giocati, con un incremento di 40.464 partite per un totale di ben 375.317 partite totali!

Possiamo notare che giochi come Scythe, Terraforming Mars e soprattutto Azul con le sue +23.117 copie, risultino fra i più acquistati nell’ultimo anno, confermando le ottime doti di Ghenos Games, capace di scovare e portare in Italia prodotti di altissimo livello.

Mentre nuovi titoli del calibro di Root, Wingspan e Nemesis si affacciano per la prima volta nella top 50, Caylus e Specie Dominanti la lasciano purtroppo. Il vecchio che lascia il posto al nuovo, anche se lo zoccolo duro, siamo certi, continuerà a mantenere alto l’onore, incrementandone il numero delle partite.

