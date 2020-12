Il 2020 è stato senza dubbio uno degli anni più complicati che molti di noi abbiano mai vissuto. Tra la pandemia di coronavirus, che non solo ci ha chiuso in casa ma ha anche rinviato moltissimi prodotti di intrattenimento che alcuni di noi apettavano con ansia, battaglie politiche, rischio di una terza guerra mondiale e le proteste sociali sfociate in tutto il mondo, il 2020 è un anno che, nostro malgrado, ricorderemo per sempre.

Perchè quindi non trovare un modo carino per ricordarsi di quanto successo durante questo anno, magari trovando anche un perfetto regalo di Natale?

2020, i migliori regali per non dimenticarlo (anche se vorremmo)

CD, Film, Gadget e Libri che raccontano il 2020

Ogni anno vengono prodotti moltissimi articoli di intrattenimento, siano essi Libri, CD o Film. Il 2020, nonstante i numerosi ritardi causati dalla pandemia di Coronavirus nelle produzioni di tutto il mondo, non fa eccezione. Dai libri che ci raccontano la stagione calcistica alle hit estive del 2020, dall’iconica Barbie magia delle feste ai film che più hanno fatto parlare di sé, ecco i gadget che sicuramente ci ricorderanno di questo difficile anno senza tuttavia ricordarci delle difficoltà che abbiamo vissuto.

» Clicca qui per acquistare Barbie Magia delle Feste

» Clicca qui per acquistare Evviva che Bello, la raccolta di vignette dello Youtuber Sio

» Clicca qui per acquistare il DVD del Live-Action Mulan

» Clicca qui per acquistare il CD Hit Mania, con i tormentoni dell’anno

» Clicca qui per acquistare l’almanacco del calcio



Per prendere la pandemia (e la politica) con ironia

Il 2020 è stato, senza dubbio, un anno segnato da grandi vicende politiche e (come dimenticarselo…) dalla pandemia di Covid-19. Dato però, che di stress, tristezza e preoccupazioni ne abbiamo già avuti abbastanza, con questa lista di regali abbiamo pensato di illustrarvi come ricordare ai vostri amici e parenti di questo 2020 con ironia, condividendo una sana risata. Magliette, peluche, libri e block notes renderanno i vostri regali a tema 2020 veramente originali!

» Clicca qui per acquistare l’agenda propiziatoria per il 2021

» Clicca qui per acquistare il pelouche a forma di Covid-19

» Clicca qui per acquistare il block notes che ti insegna a pronunciare correttamente Coviddi

» Clicca qui per acquistare la maglietta di Trump vs la pandemia

» Clicca qui per acquistare la maglietta Select Difficulty, per settare la difficoltà del nuovo anno

» Clicca qui per acquistare il libro Perché Salvini Merita Fiducia Rispetto E Ammirazione

Album da colorare per scacciare lo stress del 2020

Se voi o i vostri amici siete tipi artistici, e un po’ stressati, perchè non regalare o regalarvi per Natale i libri da colorare per scacciare lo stress da pandemia? Con le loro immagini intricate e, spesso e volentieri, irriverenti, vi aiuteranno a gestire lo stress, permettendovi di concentrare la mente sul qui e ora e allontanando pensieri negativi, strappandovi, nel mentre, un sorriso.

» Clicca qui per acquistare il libro che ti permetterà di colorare tutte le parolacce dette nel 2020

» Clicca qui per acquistare il libro da colorare con i mandala a tema pandemia

» Clicca qui per acquistare il libro Coronavirus Smackdown

» Clicca qui per acquistare il libro da colorare sulla quarantena