3DFORT: stampare dadi e miniature da casa

È disponibile su Kickstarter la campagna crowdfunding per finanziare la stampante 3D 3DFORT. Questa stampante ha catturato la nostra attenzione perché specificatamente pensata per stampare piccoli oggetti come giocattoli e figure.

3DFORT, ideata dalla start-up Fort di Hong Kong, si discosterà completamente dall’immagine classica delle stampanti 3D, spesso appannaggio di una percentuale ristretta di persone, per via del suo formato compatto Unibody-design, che non necessiterà di montaggio. Questo particolare modello è stato infatti concepito pensando ad un target più ampio possibile grazie al suo prezzo competitivo, mettendo così al primo posto la facilità di utilizzo e la produzione di piccoli oggetti.

Nonostante si tratti di una macchina ideata per le famiglia e i bambini un segmento che potrebbe sicuramente trarre vantaggio da questa stampante è quello degli appassionati di giochi. Questa stampante potrebbe diventare un alleato prezioso in grado di produrre i vari componenti di gioco come, ad esempio, dadi, token, meeple e miniature.

Questo particolare modello di stampante 3D utilizzerà filamenti in PLA (una particolare bioplastica molto popolare nella stampa 3D) e sarà caratterizzato da una facilità di utilizzo che troverà riscontro sia nel design del piatto della stampante, che nel caricamento del filamento di stampa: per inserire, o rimuovere, il filamento basterà inserire (o rimuovere) direttamente il materiale di stampa nel suo estrusore.

Un particolare del design di questa stampante 3d che salta subito all’occhio e che conferma la sua vocazione giocosa è rappresentato dalla sua superficie che potrà essere personalizzata applicando su di essa mattoncini lego.

3DFORT avrà un prezzo molto competitivo, posizionandosi sul mercato come una delle stampanti 3D più economiche in assoluto, infatti i sostenitori di questo Kickstarter avranno la possibilità di partecipare alla campagna scegliendo tra 3 pledge, a partire da 69 dollari.

La campagna Kickstarter per la stampante 3DFORT è stata finanziata con successo, raggiungendo e superando il suo obiettivo iniziale di 4.568 euro. Chi desiderasse partecipare a questa campagna potrà farlo fino al 25 aprile 2020. Per tutte le informazioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale della campagna Kickstarter a questo link.