40433 – 1989 Batmobile Limited Edition: ecco le foto ufficiali della Batmobile Lego

Lego ha diffuso le immagini ufficiale del set 40433 – 1989 Batmobile Limited Edition, ricostruzione in scala della Batmobile di burtoniana memoria.

Il set 40433 – 1989 Batmobile Limited Edition vi permetterà di assemblare, con i suoi 366 pezzi, il modello di Batmobile utilizzato dal Cavaliere Oscuro nel memorabile film del 1989 diretto da Tim Burton. Il modello avrà una lunghezza di 29 cm e ad eccezione di qualche piccolo dettaglio colorato (i fanali, gli armamenti e alcune finiture interne) sarà completamente nero. All’interno dell’abitacolo sarà possibile alloggiare una minifigure, non compresa nella confezione, mentre a completare il modello ci sarà anche un piedistallo dotato di placca informativa.

Il design di questo iconico veicolo si discosta completamente dall’immaginario classico della vettura, contrapponendosi alla linea vintage e camp della serie tv, prediligendo una linea affusolata e un’estetica più gotica in linea con l’immaginario burtoniano.

Con buona probabilità, per via del suo numero di serie, 40433 – 1989 Batmobile Limited Edition, sarà un set “gift with purchase”, ovvero in regalo a fronte di un certo tipo di acquisto, poiché negli ultimi anni tutte le scatole contrassegnate da un codice simile rientravano in nella categoria dei set promozionali. Secondo diversi rumors che stanno circolando nella community Lego, questo set dovrebbe essere dato in omaggio acquistando il set 76139 – 1989 Batmobile, riproduzione in scala più grande dello stesso modello di Batmobile.

Purtroppo al momento però non abbiamo informazioni ufficiali che confermino o smentiscano queste indiscrezioni; ad ogni modo il set 76139 – 1989 Batmobile dovrebbe essere distribuito a partire dalla fine di novembre e, secondo alcune foto circolate in rete dove la scatola faceva già bella mostra di sé sugli scaffali dello store dall’aeroporto di Billund, avrà un costo di 1.999 corone danesi (ovvero circa 279 euro). Questo set sarà composto da 3.306 pezzi e conterrà al suo interno tre esclusive minifigure legate al film del 1988: Batman, Vicky Vale e Joker.