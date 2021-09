48 Hours in Vegas: la fuga di Dennis Rodman a Las Vegas diventa un film

La famosa fuga di Dennis Rodman a Las Vegas durante le finali NBA del 1998 dei Chicago Bulls sarà trasposta in un film intitolato 48 Hours in Vegas.

A confermare la notizia The Hollywood Reporter, il quale rivela che la sceneggiatura sarà scritta da Jordan VanDina mentre la produzione del film è affidata a Phil Lord, Chris Miller, autori di I Mitchell contro le macchine, 21 Jump Street, Spider-Man: Into the Spider-Verse e di diversi episodi di How I Met Your Mother e Aditya Sood. Dennis Rodman sarà anche produttore esecutivo insieme a Will Allegra e Ari Lubet.

48 Hours in Vegas: il nuovo film su Dennis Rodman

Di cosa parlerà 48 Hours in Vegas? Il film narrerà di quella famose 48 ore in cui di Dennis Rodman, durante le finali NBA del 1998, lasciò i Bulls e si diresse nella città del peccato insieme al vice direttore generale della squadra.

Dennis Rodman era decisamente uno dei personaggi che più spiccavano nei Bulls per il suo stile eccentrico e il suo carattere festaiolo. Tuttavia, è stato determinante, insieme a Jordan e Scottie Pippen, sotto la guida del coach Phil Jackson, nel condurre con successo i Bulls al loro secondo three-peat negli anni ’90.

Nathan Kahane, il presidente del Motion Picture Group di Lionsgate, ha dichiarato che il film darà uno sguardo dall’interno su Rodman e sulla sua indimenticabile fuga:

“C’è un solo Dennis Rodman, e nel 1998 non c’era persona migliore con cui andare a un party. Il film ci porterà dentro il mito, la leggenda e anche l’uomo Dennis Rodman, oltre a tutto quello che pensate di sapere (…) siamo elettrizzati di poter lavorare con lui in prima persona.”

Quello che troveremo nel film sarà senza ombra di dubbio quella famosa sbronza di Rodman a Las Vegas, appena accennata in The Last Dance e molto altro. All’epoca, Rodman usciva con la top model Carmen Electra e faceva notizia per i suoi modi selvaggi ma nessuno poteva negare che fosse anche una stella del basket. E con l’ex giocatore NBA come produttore, 48 Hours in Vegas metterà in mostra, senza ombra di dubbio, uno dei momenti indimenticabile della storia dello sport.

Appassionati di basket? Recuperate il libro Air. La storia di Michael Jordan disponibile su Amazon!