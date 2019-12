5 maglioni geek per il vostro Natale

Da qualche anno a questa parte spopola la moda dell’Ugly Christmas Sweater, ovvero il maglione “brutto” di Natale che oltre ad un vero e proprio capo pesante può anche essere in realtà una felpa o una maglietta tutto però con la costante di avere un disegno o un design tipicamente natalizio realizzato con i classici elementi della tradizione, quali babbi natale, elfi, abeti addobbati, renne, stelle comete, ecc.. e più il motivo è kitch o retrò, più questa tipologia di capo d’abbigliamento viene apprezzata.

Il maglione ugly ormai è talmente sdoganato che è possibile trovarne anche qui in Italia, basta fare un giro nelle grandi catene di abbigliamento. Ma da dove arriva questa tradizione? E come ha fatto a ritagliarsi uno spazio nell’immaginario culturale collettivo anche qui da noi?

L’Ugly Christmas Sweater è una tradizione anglosassone che ha origine nella prima metà degli anni ’80 in cui questi bizzarri maglioni a tema festivo venivano spesso indossati da conduttori televisivi dell’epoca. Nel 2001, grazie al film “Il diario di Bridget Jones”, il maglione “brutto” viene consacrato come capo ironico e must have per le feste. Il fenomeno inizia a diffondersi globalmente fino a diventare un elemento della cultura pop come lo conosciamo oggi.

Nella corsa al maglione più originale non potevano mancare certo anche i design ispirati al mondo geek con l’imbarazzo della scelta tra serie tv, videogiochi, fumetti e tutto ciò che è cultura pop. In vista delle feste abbiamo fatto un giro su Amazon e abbiamo selezionato 5 maglioni festivi, per non farvi sfigurare durante il cenone di quest’anno.

Il Grinch

Ammettiamolo, Natale non è una festa amata proprio da tutti, per venire in contro alla necessità dei più ritrosi abbiamo scovato a questo link Amazon questo maglione dedicato al celebre mostro verde con un’avversione particolare per le festività.

Ghostbusters

Se ai vostri party natalizi sono un po’ spettrali, animati da strani invitati o fenomeni paranormali, chi chiamerete? Questo maglione ispirato a Ghostbusters, in vendita a questo link, vi aiuterà a prevenire disastri di proporzioni bibliche. Quando lo indosserete, fate però attenzione durante i brindisi a non incrociare i flussi, sarebbe male.

Star Wars

L’abbigliamento a tema Star Wars colpisce sempre nel segno! Direttamente da episodio V indossate l’epico scontro tra Luke Skywalker e Darth Vader e mostrate con orgoglio l’eterno scontro tra lato chiaro e lato oscuro della Forza.

Batman

A Natale siamo tutti più buoni, ma perché essere buoni quando invece si può essere Batman? Contrariamente a quello che si potrebbe pensare il Cavaliere Oscuro ama il Natale e si fa in quattro quando questa festività viene messa in pericolo dai cattivi di Gotham.

Game Of Thrones

Per i fans di Game Of Thrones e degli degli Stark di Grande Inverno, non può mancare la felpa con la versione natalizia del motto “Winter is Coming” con tanto di Rudolph il metalupo dal naso rosso. Siamo sicuri che con lui al suo fianco Babbo Natale non avrà problemi in caso di inaspettate perturbazioni invernali.

Pac-man

Se siete appassionati di retrogame questo è il maglione festivo per voi. Pac-man intento a scappare dai fantasmini mentre mangia i pallini nel labirinto vi aiuterà ad affrontare con slancio le abbuffate delle feste, che possono essere molto insidiose.

Stranger Things

In questo elenco non poteva mancare la felpa tratta d Stranger Things, la serie di culto Netflix, vi auguriamo tuttavia di trascorrere un sereno Natale in compagnia dei vostri cari e non nel Sottosopra insieme a Demogorgoni e altri mostri.