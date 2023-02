5 minute dungeon, edito in Italia da dVGames, è un gioco collaborativo per 2-5 persone, a partire dagli 8 anni, dove, vestendo i panni di iconici avventurieri fantasy, dovremo attraversare misteriosi dungeon fino a sconfiggere il boss che vi si cela. E se trappole, imprevisti e oscure creature non sono sufficienti sappiate che dovrete riuscire nell’impresa rispettando i dettami di un master spietato: il tempo!

5 Minute Dungeon: i materiali

Come di consueto, prima di entrare nel dettaglio di 5 minute dungeon diamo una rapida occhiata alle componenti che costituiscono il prodotto. La scatola, dalla grafica molto accattivante, si presenta di medie dimensioni e di peso contenuto, cosa che permetterà di portare con noi il gioco agilmente con noi qualora volessimo giocare fuori casa o da amici. Interessante vedere che il gioco non si nasconda e si presenti fin da subito, scritto bene in evidenza, come “cooperativo, frenetico e senza turni”. Andremo a vedere se è davvero così.

Aprendo il contenitore per prima cosa troveremo il mini-libretto del regolamento: 22 pagine in tutto, espone il sistema di gioco in maniera chiara ed efficace. Di fatto basterà una sola lettura per aver ben chiaro come giocare. Volendo, per chi preferisce, è anche incluso un QR-code che permette di vedere un video di spiegazione (disponibile solo in inglese).

Andando oltre troviamo il materiale di gioco che si può riassumere in due grosse tipologie: plance e carte. Sulle prime, suddivise in boss e Personaggi, possiamo dire che trasmettono una buona sensazione di solidità e che l’aspetto grafico è molto gradevole. Segnaliamo che tutte sono double-face. Nel caso dei personaggi, cinque in tutto, a seconda del lato scelto giocheremo una specifica sottovariante (ad esempio se scegliessimo di essere chi usa la magia potremo giocare come Maga o come Stregone). A ciascuna sottovariante è associato una specifica abilità (non sempre unica).

Quelle Boss, tre, invece riportano un diverso avversario su ciascun lato portando così il totale effettivo a sei. Per quanto riguarda le carte, dal punto di vista qualitativo segnaliamo che mescolandole tendono a segnarsi leggermente. Il nostro consiglio è quello di utilizzare delle bustine protettive, soprattutto considerando che lo spazio disponibile è abbondante: nell’inserto in plastica sono presenti slot fermacarte superiori, sia per numero che per dimensione, al necessario. Questo si traduce nella possibilità di poter imbustare le carte o, qualora ce ne fossero, di poter mettere in una sola scatola eventuali future espansioni senza alcun problema di gestione dello spazio.

Dal punto di vista grafico le carte dobbiamo invece fare una netta divisione tra le carte Eroe e le carte Dungeon/Sfida. Le prime sono molto semplici, verrebbe quasi da dire austere: di fatto, tranne poche eccezioni, sono presenti solo i simboli di gioco. Tuttavia quello che in altre situazioni sarebbe un elemento se non negativo almeno poco gradito, qui è invece qualcosa di voluto e ergonomicamente ben pensato: 5 minute dungeon è un gioco veloce e immediato, dove una componente grafica elaborata delle carte non solo non verrebbe praticamente notata ma potrebbe persino risultare controproducente.

Le carte Dungeon e Sfida invece sono tutte riccamente disegnate pur riuscendo a mantenere ben leggibili le icone. Discorso lievemente diverso per le (veramente) poche scritte presenti su dieci delle settanta carte Dungeon: considerando la velocità di gioco potrebbero risultare un po’ difficoltose da leggere.

Anticipiamo fin da subito che nella nostra esperienza questa cosa non ha creato alcun problema: la quantità di informazioni da leggere è talmente ridotta da non aver praticamente alcun impatto sull’andamento gioco.

Setup

Dare il via a una partita di 5 minute dungeon è un processo facile e veloce. Per prima cosa ogni giocatore riceve il mazzo corrispondente al suo personaggio (secondo un abbinamento cromatico) e dopo averlo mescolato prende da 3 a 5 carte a seconda del numero dei partecipanti. Fatto questo si prende il primo dei sei boss e lo si pone sul tavolo a faccia in su: sulla sua plancia troveremo il numero di carte Dungeon da prendere, a cui andranno aggiunte due carte Sfida per ogni giocatore: una volta mescolato il tutto, metteremo il neo-formato mazzo Dungeon sull’apposito spazio della plancia Boss. Da ultimo dovremo impostare un timer su 5 minuti (segnaliamo che, volendo, è possibile scaricare l’app ufficiale del gioco).

In tutto uno o due minuti di “lavoro”.

Come si gioca a 5 Minute Dungeon

La meccanica alla base di 5 minute dungeon è semplice, immediata e…frenetica. Una volta avviato il timer potremo dare il via alla sfida girando la prima carta del mazzo Dungeon. Ciascuna riporta una serie di simboli (due o tre a seconda del caso) e una tipologia tra mostro, ostacolo, persona (per le carte Dungeon) , evento e miniboss (per le carte Sfida). Per poterla superare, e girare quindi la carta successiva, avremo a nostra disposizione tre modi:

sul tavolo devono essere giocate carte che riportino, nel complesso, i simboli richiesti

sfruttare, se possibile, l’ abilità special e del nostro personaggio

e del nostro personaggio giocare una carta speciale che permetta di superare immediatamente quello specifico tipo di ostacolo

Facciamo un semplice esempio, e diciamo che la carta girata sia “Soffitto Crollato“. Questa è una carta Ostacolo, che riporta i simboli Pergamena, Pergamena e Spada.

I giocatori potranno quindi decidere di buttare sul tavolo abbastanza carte per avere, in qualsiasi ordine, i tre simboli richiesti (eventuali simboli in eccesso o non necessari verranno scartati).

In alternativa, ammesso che qualcuno stia usando il personaggio giusto, sarà possibile attivare l’abilità speciale adatta, scartare le carte richieste, e passare oltre. Se nemmeno questa opzione fosse disponibile c’è ancora la possibilità di usare, sempre che la si abbia in mano, una carta speciale pensata per gli ostacoli: ad esempio potremo usare Slancio, perfetta in questo caso, o Granata Sacra (una delle poche carte che permette di superare ogni tipo di prova). Giusto specificare che ogni volta che giocheremo una o più carte dovremo pescare dal mazzo a nostra disposizione fino a rimpinguare la nostra mano. Ne consegue che volendo, potremo scartare carte inutili nella speranza di pescarne una che faccia al caso nostro.

Semplice, immediato, quasi banale. Se non fosse per alcuni piccoli e diabolici dettagli. Il primo, abbastanza intuitivo, è che dovremo superare tutte le carte Dungeon e il boss di turno prima dello scadere del tempo a nostra disposizione. E, credeteci, 5 minuti volano estremamente in fretta. Il secondo è che ogni carta giocata non potrà più essere ripresa fino alla fine del dungeon (la regola, letteralmente, dice “carta giocata, carta perduta”). E vi accorgerete presto di come sia facile che due o più giocatori decidano di usare una carta contemporaneamente. O di come si esaurisca presto il mazzo se dovessimo farci prendere dalla smania di scartare per ottenere “quella” carta.

Ma anche di come riuscire ad avere un po’ di ordine nel caos sia meno semplice del previsto. Salvo, prendersi un attimo per accordarsi…sempre ricordando i 5 minuti di cui sopra. Ancora, lungo il percorso di gioco, come anticipato, incontreremo le carte Sfida. Queste introducono creature particolarmente ostiche (i miniboss) o Eventi le cui richieste devono essere immediatamente soddisfatte. Ad esempio potremo trovarci ad affrontare “Il temuto pane ai 3 cereali” , o pescare una carta che obbliga a scartare la mano o, ancora, a passarla ad un altro giocatore. Una volta sconfitto il Boss di turno dovremo passare al seguente, “azzerando” il gioco e re-impostando il timer a cinque minuti.

Ma 5 minute dungeon non finisce qui. Fedele all’idea di un party di avventurieri ciascun avventuriero dispone di alcuni mezzi per aiutare (o aiutarsi) ad uscire dai problemi. Senza elencare tutte le possibilità facciamo alcuni esempi.

Nei panni del ladro/ninja potremo, tra le varie cose, rubare la mano di carte di un altro giocatore e aggiungerla alla nostra (sebbene possa sembrare una brutta cosa, e a volte lo è, è perfetto nel caso in cui non si possa più pescare carte) o donare la nostra a qualcun altro.

potremo, tra le varie cose, giocatore e aggiungerla alla nostra (sebbene possa sembrare una brutta cosa, e a volte lo è, è perfetto nel caso in cui non si possa più pescare carte) o donare la nostra a qualcun altro. Giocando come Valchiria/Paladino avremo invece la possibilità di fermare temporaneamente il timer e, contemporaneamente far pescare a tutti una carta o giocare la già citata granata sacra La Maga/Stregon e può annullare un Evento o utilizzare carte jolly;

avremo invece la possibilità di e, contemporaneamente far pescare a tutti una carta o giocare la già citata granata sacra La e può o utilizzare carte jolly; Il Barbaro/Gladiatore può far pescare a se stesso o ad altri carte aggiuntive

può a se stesso o ad altri carte aggiuntive La Cacciatrice/Ranger può far pescare ad altri carte aggiuntive e, similmente al mago, a molti jolly a sua disposizione.

Giusto far presente che la composizione dei mazzi e la quantità di carte speciali è diversa per ciascuno dei cinque personaggi: ad esempio il Mago avrà una maggior quantità di carte pergamena, mentre nel mazzo del Barbaro ci saranno più spade e carte con due simboli diversi.

Considerazioni

Non sono molte le cose da prendere in esame in 5 Minute Dungeon. La prima è capire se tenga fede a quella promessa scritta sulla scatola. E, fatecelo dire, la nostra risposta è un netto sì. Inizialmente a dominare sarà il caos, ma non passerà molto prima che il gruppo impari ad autogestirsi, collaborare e comunicare. Sempre sapendo di aver poco tempo a disposizione, e di dover affrontare tutto velocemente e che ogni scelta fatta sarà definitiva.

Altro elemento da valutare è la rigiocabilità: in tutta onestà la prima impressione potrebbe essere quella di aver di fronte un gioco che, dopo un paio di partite, verrà messo da parte. Nella realtà la combinazione di personaggi, associata alle casualità delle carte e alla rapidità di apprendimento e di esecuzione lo rendono perfetto per essere giocato ogni volta che vorremo intavolare qualcosa che non risulti troppo impegnativo ma che sia allo stesso tempo foriero di divertimento.

L’ultimo aspetto da prendere in considerazione è la scalabilità di 5 minute dungeon. Stando alla nostra esperienza abbiamo qui un gioco che rende al massimo all’aumentare dei giocatori. Questo per l’ovvio motivo che, all’aumentare dei partecipanti, aumenteranno anche frenesia, caos e divertimento. Una piccola nota a parte per l’app ufficiale: sebbene , ridotta all’osso, si tratti di un semplice timer (presente praticamente su qualsiasi tablet o smartphone) nella realtà riesce ad essere un discreto valore aggiunto. Questo perché alla sua principale funzione si accompagnano una serie di effetti sonori e di musiche che danno quel piccolo tocco di personalizzazione e di coinvolgimento al tutto.

Indicato per….

Sulla base delle meccaniche, e del poco testo presente, riteniamo corretta l’indicazione sulla scatola: 5 Minute Dungeon è perfettamente affrontabile a partire dagli otto anni indicati. Entrando nella tipologia di giocatore abbiamo qui un prodotto che trova il suo bersaglio ideale in coloro i quali vogliano un gioco veloce, divertente, sempre coinvolgente e caotico al punto giusto. La semplicità delle regole, la velocità di esecuzione e il continuo coinvolgimento di tutti i partecipanti lo rendono perfetto come “cavallo di Troia” da presentare a chi è poco pratico di giochi da tavolo o non voglia affrontare qualcosa di troppo impegnativo. Insomma se state cercando qualcosa che sappia regalarvi qualche sano momento di divertimento 5 minute dungeon potrebbe fare al caso vostro.

Conclusione

5 Minute Dungeon tiene fede a quel “cooperativo, frenetico e senza turni” che svetta in cima alla scatola. Molto probabilmente inizieremo affrontando il tutto con una certa aria di superiorità, convinti intimamente di aver di fronte un gioco che potremo facilmente “sconfiggere”. E se questo può, forse, essere vero per il primo boss, giocandoci scopriremo invece che dovremo riuscire a coordinarci il più e il meglio possibile, cercando di ridurre al minimo i passi falsi e gestendo al meglio le nostre risorse. Ma il vero punto forte di 5 minute dungeon è altrove: abbiamo qui un prodotto che riesce a coinvolgere tutti i presenti in maniera costante, generando una lieve tensione ludica accompagnata da una gradevole baraonda e da abbondante divertimento.